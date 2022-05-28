نشرة أخبار العالم| الرئيس البولندي يزور مصر لبحث الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء.. زعيم الشيشان يهدد باجتياح بولندا في 6 ثوان.. ماكرون وشولتز يطالبان بوتين بعقد لقاء مع زيلينسكي

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية، عددًا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية الدولية، نفرد أبرزها في التقرير الآتي:

رئيس بولندا يزور مصر لبحث الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء

يتوجه الرئيس البولندي أندريه دودا إلى مصر، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، حسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن دودا سيتوجه إلى مصر برفقة قرينته السيدة أجاتا كورنهاوزر دودا، لإجراء مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فضلاً عن حضور منتدى اقتصادي بولندي مصري، ولقاء الجالية البولندية في العاصمة القاهرة.

فيما قالت وكالة "رويترز" أن المباحثات المصرية البولندية ستتناول الحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء الناتجة عنها.

وقال مسؤولون إن دودا يخطط بعد وصوله إلى مصر يوم الأحد للقاء الجالية البولندية في القاهرة.

زعيم الشيشان يهدد باجتياح بولندا في 6 ثوان

نشر زعيم الشيشان رمضان قديروف تسجيلا مصورا حذر فيه من أن بولندا قد تلقى نفس مصير أوكرانيا، داعيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "العودة إلى رشده"

وقال قديروف إن أوكرانيا "صفقة منتهية وأنه اذا أصدر أمر فسيتم احتلال بولندا في 6 ثوان".

وأضاف مستكملاً حديثه الموجه إلى بولندا "من الأفضل أن تعيدوا أسلحتكم ومرتزقتكم وتطلبوا من سفيرنا الصفح رسمياً.. لن ندع الأمر يمر.. فقط كما تعلمون، لدى الشيشان تقليد جيد جداً - مهما فعلتم من أشياء، سوف تعود إليكم".

كما دعا زعيم الشيشان الرئيس الأوكراني إلى "أن يعود في نهاية المطاف إلى رشده، ويقبل الشروط التي عرضها رئيسنا فلاديمير بوتين".

بوتين لـ ماكرون : ضخ أسلحة غربية لأوكرانيا يؤدي لزعزعة استقرار الوضع

قال الكرملين إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز أجروا مكالمة هاتفية مشتركة بحثوا خلالها الوضع في أوكرانيا.

وذكر بيان صادر عن الكرملين "تم إيلاء اهتمام خاص للوضع على مسار المفاوضات والذي تم تجميده بسبب كييف. وأكد فلاديمير بوتين انفتاح الجانب الروسي على استئناف الحوار".

كما تحدث بوتين لشولتز وماكرون عن العمل الذي تجريه روسيا من أجل تطبيع الحياة السلمية في دونباس، حسب البيان.

وتابع البيان "جرى تبادل معمق لوجهات النظر حول الجوانب الموضوعية للوضع في أوكرانيا.. وأبلغ الرئيس الروسي بالتفصيل عن آخر التطورات في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة الجارية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الروسية تتقيد بصرامة بقواعد القانون الإنساني الدولي".

بينهم أطفال.. 31 قتيلا خلال تدافع في كنيسة بجنوب نيجيريا

لقي 31 شخصاً مصرعهم على الأقل، اليوم السبت، خلال تدافع في جنوب نيجيريا أثناء حفل خيري في كنيسة، حيث كان يُوزع الطعام، حسبما أفادت الشرطة.

وأشارت المتحدثة باسم الشرطة المحلية جريس ارينيجي-كوكو، إلى أن التدافع حصل في مدينة بورت هاركورت في ولاية ريفرز في نيجيريا، وأسفر عن سقوط 31 ضحية على الأقل، حسب وكالة “فرانس برس”.

وتابع "نفد صبر البعض وبدأوا في التدافع، ما أدى إلى حدوث عمليات دهس.. الشرطة موجودة في الموقع وتراقب الوضع بينما يتم التحقيق في الواقعة".

فيما أشارت تقارير محلية في نيجيريا إلى أن معظم الضحايا من الأطفال، كما تم نقل 7 مصابين على الأقل إلى المستشفى بعد الحادث.

ماكرون وشولتز يطالبان بوتين بعقد لقاء مع زيلينسكي وإطلاق سراح مقاتلي آزوفستال

قالت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز حثا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على إطلاق سراح 2500 أوكراني دافعوا عن مصنع الصلب في آزوفستال بمدينة ماريوبول قبل اعتقالهم من قبل القوات الروسية.

وذكر الإليزيه في بيان أن الزعيمين الأوروبيين حثا، في اتصال مشترك، بوتين على قبول حوار مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف أن ماكرون وشولتز شددا كذلك على ضرورة رفع الحصار الروسي عن ميناء أوديسا للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية.

وفي اتصال هاتفي دام 80 دقيقة، دعا شولتز وماكرون إلى ضرورة "وقف إطلاق نار فوري وانسحاب القوات الروسية" من أوكرانيا، حسب بيان صدر عن المستشارية الألمانية.

الدفاع الأوكرانية: لا توجد معلومات عن هجوم روسي وشيك على كييف

كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، عن عدم وجود معلومات حتى الآن بشأن هجوم روسي وشيك على العاصمة الأوكرانية كييف.

ودخلت إحدى السفن إلى ميناء مدينة ماريوبول الأوكرانية، للمرة الأولى، منذ أن استكملت موسكو سيطرتها عليها، وذلك لتحميل معادن، وشحنها شرقا إلى روسيا، في خطوة وصفتها كييف بأنها ”نهب“.

وقال متحدث باسم الميناء لوكالة ”تاس“ الروسية، اليوم السبت، إن ”السفينة ستحمل 2700 طن من المعادن قبل أن تبحر 160 كيلومتر باتجاه الشرق إلى مدينة روستوف على نهر الدون في روسيا، يوم الاثنين“.

سفير السويد بالقاهرة: cop27 بمصر علامة فارقة في كفاح العالم ضد تغير المناخ

قال هوكان إيمسجورد، سفير السويد في مصر، إن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لتغيير المناخ cop 27 فى مصر هذا العام سيكون علامة فارقة فى كفاح العالم ضد تغير المناخ، لافتاً إلى أن الحكومة السويدية قررت مضاعفة جهودها وتقديم 1.6 مليار دولار سنويًا لهذا الغرض.

وتابع سفير السويد بالقاهرة خلال مشاركته فى مبادرة "متحدون من أجل المناخ": "نحن نقوم بذلك لأننا نريد تشجيع البلدان الأخري على تكثيف جهودها أيضا من أجل مكافحة تغير المناخ.. حيث يعتبر تغير المناخ بالفعل مشكلة عالمية.. ولكن يجب أن نسأل أنفسنا مالي يمكننا القيام به فى حياتنا اليومية لمساعدة الكوكب".

وأوضح إيمسجورد أننا بالسفارة فى القاهرة وضعنا ألواحًا شمسية على سطح مكتبنا ووفرنا للمدرسة المصرية حدائق خضراء لأسطحها.. ونقوم بجمع وإعادة تدوير النفايات المنزلية فى حديقتنا".

خط أحمر.. لماذا حذرت روسيا أمريكا من دعم أوكرانيا بمنظومة MLRS؟

أطلقت أوكرانيا مناشدات عديدة خلال الأيام الماضية للولايات المتحدة والغرب لدعمها بأسلحة ثقيلة في ظل تصعيد روسي كبير شرقي البلاد، وسط مطالبات بتوفير منظومة الإطلاق الصاروخي المتعدد "MLRS".

ومع تكثيف القوات الروسية من عملياتها العسكرية في منطقة دونباس، قال ألكسندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني: "تستخدم روسيا الآن المدفعية على نطاق واسع وبلا رحمة. لمواجهة هذا، نحن بحاجة إلى صواريخ MLRS لإنقاذ حياة جنودنا ومدنيينا".

ووفق محللين، فإن هناك مخاوف أمريكية من إرسال راجمة الصواريخ "MLRS" إلى أوكرانيا التي قد تستخدم الأسلحة الجديدة لشن هجمات داخل روسيا كونها تصل إلى نحو 160 كيلومترا، في ظل تحذيرات روسية من مغبة إمداد كييف بأسلحة ثقيلة تؤدي إلى ما وصفه دبلوماسيون روس بـ"تبعات لا يمكن توقعها".

مباراة ليفربول وريال مدريد .. الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز لتفريق مشجعين اقتحموا الملعب.. فيديو

استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق مشجعين غير نظاميين، اقتحموا ملعب "ستاد دو فرانس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لمشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وريال مدريد، الأمر الذي تسبب في تأخير انطلاق المباراة عن موعدها المحدد لأكثر من نصف ساعة.

وتأجل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حتى الساعة التاسعة و36 دقيقة.

وأعلنت الإذاعة الداخلية بملعب “ستاد دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس، تأجيل انطلاق المباراة للساعة التاسعة و36 دقيقة بسبب تأخر وصول جمهور ليفربول للمدرجات.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ يويفا”، تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، لنصف ساعة، قبل أن يتم تأجيل انطلاق اللقاء لست دقائق إضافية.