بنزيما: هذا أجمل دوري أبطال أحققه مع ريال مدريد

بدى الفرنسي كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، سعادته بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في تاريخه بقميص الميرنجي.

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول، بهدف دون رد، مساء السبت، في المباراة النهائية التي أقيمت في باريس.

وقال بنزيما في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "لقد كان أجمل دوري أبطال أوروبا أحققه مع ريال مدريد".

وأضاف "أظهرنا أننا ما زلنا في أفضل أحوالنا، وبإمكاننا القتال كما هو الحال دائما".

وتابع "النهائي دائما ما يكون صعبا، لكن في النهاية أحرزنا الهدف الذي سمح لنا بالتتويج، فقد لعبنا النهائي كما هو الحال دائما، للفوز به".

وبسؤاله ماذا يعني التتويج في فرنسا بالنسبة له، أجاب "يعني الكثير بالنسبة لي، أن أفوز مع فريقي، الأفضل في العالم، وأن أفعل ذلك في باريس، في بلدي".

وعن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية، قال "دعونا نرى ما سيحدث، امل في ذلك بالتأكيد، لقد حصلت على ألقاب وقمت بأشياء مميزة، لكن الان حان الوقت للاستمتاع والقيام بكل ما هو جيد".

وتُوج ريال مدريد الإسباني بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بفوزه على ليفربول الإنجليزي بهدف دون مقابل، في نهائي البطولة الذي أُقيم على ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.لتقدم الأخير بهدف نظيف.

ونظم لاعبو ريال مدريد الإسباني ممرا شرفيا للاعبي ليفربول الإنجليزي، وذلك عقب نهائي دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد اصطفوا لتحية لاعبي ليفربول أثناء اتجاههم لاستلام الميداليات الفضية، وذلك عقب خسارتهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.