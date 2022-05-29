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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شغب قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

كواليس مباراة نهائي أبطال أوروبا.. ومصير صلاح وماني بعد أداء بنزيما في البطولة|ريهام بكير توضح

الناقدة الرياضية
الناقدة الرياضية ريهام بكير

كشفت الناقدة الرياضية ريهام بكير، أسباب الشغب الذي شهدناه قبل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، حيث  قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تأجيل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، إلى 15 دقيقة إضافية.


وقالت "ريهام بكير" خلال لقائها عبر قناة "bbc عربي"، إنه وقع شغب من قبل الجماهير في محيط ملعب المباراة ستاد "دو فرانس"، ومحاولات للسيطرة على تذاكر المباراة من جماهير ليفربول مما استدعى الشرطة الفرنسية للتدخل سريعا  واستخدام الغاز المسيل للدموع لفض الشغب والسيطرة على الموقف بعد 36 دقيقة.


وأضافت الناقدة الرياضية ريهام بكير، أنه وقعت إصابات لبعض أقارب وأسر اللاعبين منهم أشقاء وزوجات أثناء دخولهم لحضور المباراة، وبعد أن تمت السيطرة على الموقف، وانطلقت صافرة حكم المباراة في الساعة 9:36.


وأوضحت "ريهام بكير"، أن ليفربول بدأ الشوط الاول من المباراة بضغط هجومي ضد منافسه ريال مدريد، وكان هناك توافق وانسجام قوي بين محمد صلاح وساديو ماني، فضلا عن إهدار عدد كبير من الفرص والأهداف أمام مرمى خصمهم ريال مدريد.

 

الضغط والإستحواذ لفريق ليفربول أفضل من ريال مدريد


وأشارت ريهام بكير، إلى أن الضغط والاستحواذ لفريق ليفربول أفضل من ريال مدريد، ولكن الريال مدريد استطاع استنفاذ طاقة منافسه أثناء المباراة لتسجيل هدف في الشوط الثاني من المباراة بعد إلغاء الاول، خاصة أن كريم بنزيما قدم افضل موسم مع فريقه ريال مدريد وتتويج الفريق لدوري الأبطال.


ولفتت "ريهام بكير" إلى أن ترشيح محمد صلاح و ساديو ماني للكرة الذهبية، بعد أن حقق صلاح أرقام جيدة في هذا الموسم، وماني الذي قدم دور جيد جداً مع منتخب بلاده، والآن بنزيما يقدم دور رائع مع ريال مدريد.

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