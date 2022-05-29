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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الغضبان: التنمية الصناعية ببورسعيد وفرت بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار

صدى البلد

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد،  فعاليات  ورشة عمل بعنوان "الأطر العامة لقانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022"، لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. 

جاء ذلك بمقر مديرية المالية ببورسعيد، وبحضور طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والوفد المرافق، ومدير مديرية المالية.

واستعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المشروعات القومية والتنموية والخدمية على أرض بورسعيد خلال الآونة الأخيرة. 

وأكد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات الدولة المصرية، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي. 

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية جميع المجالات، حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية الصناعية والاستثمارية التي حدثت ببورسعيد مؤخرًا، الأمر الذي ساهم في توفير بيئة خصبة لمزيد من فرص الاستثمار وإقامة مختلف المشروعات العملاقة بمحافظة بورسعيد. 

كما تطرق اللواء عادل الغضبان لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتًا إلى أنه على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع، فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وأشاد محافظ بورسعيد بالورش والبرامج التدريبية التي تنظمها المديرية المالية للعاملين في جميع القطاعات المالية، لتطوير مستوى الأداء والتعرف على الآليات الحديثة في  القطاع المالي. 

وأكد استمرار دعمه لإقامة منظومة قطاع مالي متطورة وفاعلة، تساهم في سرعة أداء الأعمال وكفاءتها، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مبنى المديرية المالية الجديد على أحدث النظم الإدارية لتحقيق التطور المنشود في القطاع المالي ببورسعيد. 

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ووجه المحافظ بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة الإدارات المالية بالمحافظة، وإضافة أنماط جديدة للعمل تضمن تحقيق الدقة والشفافية والنزاهة. 

واستقبل محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، والوفد المرافق، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية، وعدد من الملفات المتعلقة بعمل مديرية المالية ببورسعيد.

وفي نهاية اللقاء، أهدى محافظ بورسعيد شهادة تقدير إلى إحدى العاملات لبلوغها السن القانونية. 

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