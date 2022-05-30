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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنمية التجارة: السجل التجاري يعتبر شهادة ميلاد للشركة أو المشروع

السجل التجاري
السجل التجاري

قال كامل أحمد رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن السجل التجاري يعتبر شهادة ميلاد للشركة أو المشروع، موضحًا أن استخراج السجل التجاري يلزم حصول الشخص على بطاقة ضريبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية آية جمال الدين و أسماء يوسف، أن شروط استخراج السجل التجاري، هي:  البطاقة الضريبية، و شهادة الغرفة التجارية.

ولفت إلى أن قبل التسجيل يجب أن يكون لـ الشخص مقر، ومعروف، وأن الشخص فى خلال دقائق من 10 دقائق لـ ربع ساعة، يستطيع المواطن التسجيل بالسجل. 

وأشار إلى أن الدولة تسعى لكى يستطيع المواطن الحصول على شهادة السجل التجاري فى يوم واحد، أو من خلال البوابة الرقمية، دون الذهاب لـ أقرب فرع.

وأوضح أن أى شخص عليه قبل البدء فى نشاط تجاري، عليه أن يقوم بفتح سجل تجاري، مؤكدًا بهذه الطريقة يكون هناك جدية للمواطن.

 

تنمية التجارة الداخلية التجارة الداخلية آية جمال الدين السجل التجاري

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