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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

الفنانة مديحة حمدي
الفنانة مديحة حمدي

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوز عددها الـ 200 عملا فنيا ، بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وخلال الندوة، أكدت الفنانة مديحة حمدي، أن تربيتها كانت خليط بين الثقافة الصعيدية والقاهرية ذات الأصول التركية ، حيث أن والدها كان قاهرياً إلا أن عائلته من أصول تركية ، ويعد جدها الأكبر أخر سلطان حكم مصر. 

مديحة حمدي 
مديحة حمدي 

وتابعت مديحة حمدي ، خلال الندوة قائلة: والدتي كانت صعيدية من ساحل سليم ، ولكنها كانت مؤمنة بموهبتي ، فالأم هي التى تسطيع أن تكشف فى حال وجود مبدع صغير فى المنزل لأنها الأكثر التصاقا بأولادها . 

مديحة حمدي 

 

مديحة حمدي 
مديحة حمدي 

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وتضيف مديحة حمدي، فى حديثها قائلة : الأم فى اسطتاعها أن تشجع ابنها فى حال امتلاكه موهبة أو احباطها ، وكان من شروط عائلتي لدخول مجال الفن أن أحصل على شهادة جامعية ، فالعلم بالنسبة لهم هو رأس المال ، وقد كان شرط والدي أن أحصل على تقدير جيد جداً سنوياً لاستمر فى مجال الفن ، وهو ما جعلني أذاكر ليل ونهار ، فقد كنت أستيقظ من الفجر لأقوم بالمذاكرة ، حيث اننى كنت فى كلية التجارة بجانب عملي بالفن ، فطريقى فى الفن لم يكن سهلاً ، فقد بذلت فيه مجهود بدني كبير . 

وتتابع : لدي 5 اشقاء والجميع يبدأ أسمه بحرف الميم ، فقد كنا على غرار أمبراطورية ميم.

خلال الندوة، كشف الفنانة مديحة حمدي، عن العديد الكواليس التي عاشتها في مشوارها الفني بالاضافة الي بداية دخولها مجال التمثيل ، كما تحدثت عن تجربتها في مجال الانتاج الفني والسبب وراء توقفها عن الاستمرار كمنتجة للاعمال التليفزيونية.

مديحة حمدي 

 

مديحة حمدي الفنانة مديحة حمدي الفنانة القديرة مديحة حمدي كلية التجارة صدى البلد art entertainment

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