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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

صدى البلد

وصلت جماهير النادي الأهلي مطار المغرب، استعدادا لمؤازرة الفريق في النهائي الافريقي اليوم أمام فريق الوداد المغربي.

وامتلأت صالات الوصول بتشجيعاتهم وهتافاتهم للفريق، داعمين النادي الأهلي ومطالبين الفريق بالبطولة الثالثة على التوالي، برغم كافة الصعوبات.

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شريف عبد المنعم : روح الفانلة الحمراء ترجح كفة الأهلي أمام الوداد

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وفد الأهلي يضع بانرات داخل ملعب محمد الخامس قبل نهائي أفريقيا.. صور

يستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربى

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

حكم مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا

يدير مباراة الاهلى والوداد تحكيمياً الجنوب أفريقى فيكتور جوميز حكم ساحة ويساعده زاخيل ثوسي سيويلا، سورو باتسوان وهيلدر مارتينيز بينما سيكون حكم الفيديو باملاك تيسيما ويعاونه محمد عبد الله وهيثم قيراط فيما سيكون إبراهيما سنجاري منسق عام للمباراة.

 

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الأهلى موسيمانى المغرب ابطال افريقيا النادي الأهلي دوري ابطال افريقيا كرة القدم

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