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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جماهير الأهلي تزلزل ستاد محمد الخامس قبل نهائي إفريقيا.. فيديو

صدى البلد

زلزل جمهور النادي الأهلي ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بهتافات تشجيع للفريق في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر انطلاقه خلال ساعات أمام فريق الوداد المغربي.

وتصاعدت هتافات الجمهور كل الارجاء عقب وصولهم ستاد المباراة، داعمين النادي الأهلي في البطولة الافريقية ال3 على التوالي.

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فتاتان كفيفتان تشجعان الأهلي في المغرب: وراك يا بطل إفريقيا

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شاهد.. جماهير الأهلي تتجه إلى الملعب لحضور نهائي أبطال أفريقيا أمام الوداد

ويستضيف فريق الوداد المغربي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فى ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائى دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربى

تقام مباراة الأهلي والوداد المغربى فى التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت القاهرة، ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى ومحمد عبد المنعم بسبب الإصابة، فيما يتسلح موسيمانى بنجومه الكبار محمد الشناوى وبيرسى تاو وديانج وأفشة ومحمد شريف لحسم اللقب.

ويبحث  الأهلي عن تحقيق إنجاز غير مسبوق وهو التتويج بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات متتالية، بعدما توج باللقب فى نسختي 2020 على حساب الزمالك، و2021 أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

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