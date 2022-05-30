عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المهمة الأولى لإيهاب جلال.. توقعات الجماهير لمباريات مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

صدى البلد

يلتقي منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويعتبر لقاء مصر وغينيا هو المرة الاولى تحت قيادة المدرب المصري إيهاب جلال،وتفاعلت صدى البلد مع الجماهير في الشوارع عشوائيًا لترصد توقعاتهم للمباريات القادمة للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وقال المشجع محمد رامي،إن المنتخب المصري قوى ومستعد للقائه القادم أمام غينيا وإثيوبيا،ومتوقع فوزه بفارق ٢/١ لصالحه في مباراته أمام غينيا.

وأوضح جورج سمير،أن كابتن إيهاب جلال،له تاريخاً كبيراً متمنياً أن يتغلب بمهارته علي كيروش،كما توقع أن يفوز الفريق المصري على نظيره الغيني بفارق ١/٠.

وأكد مصطفى أحمد،أن التشكيل الذي وضعه المدرب الفني إيهاب جلال يجمع بين المحترفين والمهرة فلا قلق من الناحية الفنية،والمباراة ستكون في صالحنا لإنها علي أرض الوطن.


وأكمل وليد سالم،متوقعاً أداء مشرف من المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي وفوزه عليه بفارق ٢/٠.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عدد الجماهير التي ستحضر لمشاهدة افتتاحية مباريات منتخب مصر أمام غينيا، ومن المقرر حضور 40 ألف مشجع باستاد القاهرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

حسام غالي يشتبك مع أمن مركب محمد الخامس قبل مباراة الأهلي والوداد.. فيديو

أزمة تذاكر نهائي إفريقيا تشتعل.. اجتماع طارئ في الكاف بسبب الأهلي والوداد

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موجة الغلاء انتهت.. انخفاض أسعار الزيوت وكيلو الأرز لم يتجاوز 13 جنيها..فيديو

ترشيحاتنا

شاهد| لحظة اصطدام فيراري قيمتها 11 مليون جنيه بخمس سيارات متوقفة

أحزان العم حسن حسني.. ما هي الصدمات الأربع المؤثرة في حياة قشاش السينما؟

الميكانيكي بيقولك .. أسباب تلف بطارية السيارة وطرق حمايتها

عثمان ديمبلي نجم برشلونة يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد..فيديو

بعد حبس أبو الفتوح وعزت 15 عاما..موسى: لا تعليق على أحكام القضاء

إبراهيم سعيد: موسيماني قادر على شحن لاعبي الأهلي لتحقيق اللقب الأفريقي.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدنيا عندي هي..مدحت العدل يتغزل في ابنته بصور من حفل زفافها.. شاهد

شاهد.. ريم مصطفى تقضي إجازتها فى باريس

رقم عالمي جديد..سيدة في عمر 103 أعوام تنفذ قفزة ثنائية بالمظلة.. شاهد

أفريقيا يا أهلي | وصول الجماهير إلى المغرب للتوجه لـ ملعب النهائي ..فيديو وصور

فيديو

الأهلي يغادر فندق الإقامة إلى ملعب مباراة الوداد .. صور وفيديو

اكتفاء في المنتجات البترولية والسلع الأساسية .. مدبولي يكشف خطة الدولة خلال الفترة القادمة

مديحة حمدي: طريقي للفن لم يكن سهلاً.. وجدي الأكبر أخر سلطان حكم مصر|فيديو

هيئة الارصاد تحذر : درجات الحرارة قد تصل إلى 43

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ