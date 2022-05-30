المهمة الأولى لإيهاب جلال.. توقعات الجماهير لمباريات مصر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية

يلتقي منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويعتبر لقاء مصر وغينيا هو المرة الاولى تحت قيادة المدرب المصري إيهاب جلال،وتفاعلت صدى البلد مع الجماهير في الشوارع عشوائيًا لترصد توقعاتهم للمباريات القادمة للمنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية.

وقال المشجع محمد رامي،إن المنتخب المصري قوى ومستعد للقائه القادم أمام غينيا وإثيوبيا،ومتوقع فوزه بفارق ٢/١ لصالحه في مباراته أمام غينيا.

وأوضح جورج سمير،أن كابتن إيهاب جلال،له تاريخاً كبيراً متمنياً أن يتغلب بمهارته علي كيروش،كما توقع أن يفوز الفريق المصري على نظيره الغيني بفارق ١/٠.

وأكد مصطفى أحمد،أن التشكيل الذي وضعه المدرب الفني إيهاب جلال يجمع بين المحترفين والمهرة فلا قلق من الناحية الفنية،والمباراة ستكون في صالحنا لإنها علي أرض الوطن.



وأكمل وليد سالم،متوقعاً أداء مشرف من المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي وفوزه عليه بفارق ٢/٠.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عدد الجماهير التي ستحضر لمشاهدة افتتاحية مباريات منتخب مصر أمام غينيا، ومن المقرر حضور 40 ألف مشجع باستاد القاهرة.