الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إنه شهدنا اليوم ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، مؤكدة أنه متوقع غدا أن تستمر موجة الارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن درجة الحرارة على القاهرة غدا متوقع ان تصر نحو 37 درجة مئوية، في حين أن السواحل الشمالية، ستشهد انخفاض بما يقرب 4 درجات عن القاهرة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "مع دخول فترة المساء، سنشهد نشاطا للرياح على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وسواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الصعيد، وسرعات الرياح تتراوح بين 30 كم و40 كم، وهو ما يساعدنا على الإحساس بالأجواء المعتدلة في فترة المساء.

ولفتت " غانم " ، إلى أن طقس هذا الأسبوع يسجل درجات حرارة غير معتادة في هذا الوقت من العام ، ناصحة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة ، وتناول كميات كافية من السوائل ، والمتابعة الجيدة للمشرة الجوية .

