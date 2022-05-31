في ذكرى ميلاد يونس شلبي..تعرف على معاناته مع المرض.. وسر رفضه حضور سعيد صالح لحفل زفافه

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل يونس شلبي حيث ولد فى 31 مايو 1941م فى ميدان الطمهي بالمنصورة، تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، جذب الانتباه بدور منصور في المسرحية الشهيرة مدرسة المشاغبين مع سعيد صالح وأحمد زكي وعادل إمام.



قدم يونس شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً في كثير من مسرحياته ومنها "العيال كبرت" وحاول تفهم يا زكي. شارك يونس بأدوار صغيرة في نحو 77 فيلماً سينمائياً وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التي يعتبرها سينمائيون ذات طابع تجاري قليل القيمة فنياً ومنها (العسكري شبراوي) و(ريا وسكينة) و(مغاوري في الكلية) و(سفاح كرموز) و(الشاويش حسن) و(عليش دخل الجيش) و(رجل في سجن النساء).

لكن أدواره الأكثر أهمية في رأي النقاد كانت في أفلام قام ببطولتها آخرون ومنها (الكرنك) و(شفيقة ومتولي) للمخرج علي بدرخان و(إحنا بتوع الاتوبيس) للمخرج الراحل حسين كمال، كان آخر أدواره في فيلم (أمير الظلام) عام 2002. كما شارك في أكثر من 20 مسلسلاً تلفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللي أستاهل) إضافة إلى (بوجي وطمطم) وهو مسلسل للأطفال قدم على مدى سنوات في شهر رمضان.

حفل زفاف يونس شلبي :

تزوج من سيدة خارج الوسط الفني ومن المنصورة تحديدا، وأنجب منها 4 أبناء ورفض الزواج من داخل الوسط الفني وفي حفل زفافه طلب يونس شلبي من سعيد صالح ومن كل أصدقائه الفنانين الذين شاركوه مسرحية المشاغبين وأفلامه السينمائية عدم الحضور، وكان صريحا معهم في إعلان السبب، حيث قال لهم إنه لا يستطيع توفير طعام سوى لعدد قليل من المدعوين وهم أقاربه وأقارب العروسة، إضافة إلى أنه يريد إقامة حفل زفاف بسيط بدون مطربين، أو حفلات رقص أو غيره، ولكن سعيد صالح رفض الطلب وفوجئ يونس شلبي بزميله يدخل قاعة الحفل ومعه عشرات الزملاء من الفنانين وعندما شاهدهم يونس شلبي شعر بصدمة كبيرة وأخبرهم أنه لا يوجد طعام لهم، وتقبلوا ذلك بصدر رحب وأبلغوه أنهم يريدون مشاركته فرحته بيوم عمره.

يونس شلبي ومعاناته مع المرض :



حلت زوجة الفنان يونس شلبي، وواحدة من أبنائه ضيفين على برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر.

وتحدثت زوجة الكوميديان الراحل عن حياته، وفترة أزمته الصحية التي بدأت قبل رحيله بـ12 عامًا، إذ مر برحلة معاناة مع المرض من عام 1995، حتى رحيله عام 2007.



وقالت :" حياة الفنان فيها الوحش والحلو، المرض كان أصعب مرحلة مريت بيها مع يونس شلبي، أولادي كلهم كانوا صغيرين، بدأ يمرض في 1995 وابنتي الكبيرة كانت في ثانوي والصغيرة كانت لسه مولودة".وأشارت إلى أن يونس استطاع بعد سنوات عمل طويلة أن يؤسس عمارة، خصص شقة لكل بنت من بناته، واستوديو كمشروع له، وفيلا في الدور الأرضي تسكن هي وهو فيها، لكن بعد تعبه، اضطرت إلى بيع كل شيء، حتى تستطيع الإنفاق على علاجه والعمليات التي كان يحتاج لإجرائها.وأشارت إلى أن البعض ينظر لأسر الفنانين على أنهم يأكلون بملعقة من ذهب، وهذا على غير الحقيقة، وفي نفس الوقت حمدت الله على إتمامها مهمتها على أكمل وجه بتعليم أبنائه كما كان يتمنى هو.

أكدت إلى أن البعض ينظر لأسر الفنانين على أنهم يأكلون بملعقة من ذهب، وهذا على غير الحقيقة، وفي نفس الوقت حمدت الله على إتمامها مهمتها على أكمل وجه بتعليم أبنائه كما كان يتمنى هو.يونس شلبي أحد أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم والعربي، قدم عددا كبيرا من الأفلام السينمائية والمسرحيات والأعمال التليفزيونية، ومن أشهر أعماله: "مدرسة المشاغبين"، "العيال كبرت"، "الفرن"، "بوجي وطمطم"، "مطلوب عروسة".

وفاة يونس شلبي:

توفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007م بأزمة تنفسية حادة، كان يونس شلبي أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين في ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح وكان الأطباء قد أجروا تغيير ثلاثة شرايين في القلب حتي توفي ودفن في مقابر العيسوي بالمنصورة في مصر.