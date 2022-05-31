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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هنا القاهرة.. 88 عاما على إنشاء الإذاعة المصرية| تفاصيل

صدى البلد

دخلت الإذاعة مصر في منتصف العشرينات من القرن الماضي في شكل محطات أهلية تجارية‏،‏ تركز معظمها في مدينتي القاهرة والإسكندرية وفي مايو 1926 وبعد تزايد التجاوزات من جانب هذه الإذاعات صدر المرسوم الملكي الذي حدد ضوابط وشروط العمل الإذاعي، ومنها الحصول على ترخيص، وفي 29 مايو 1934 تم إيقاف جميع الإذاعات الأهلية وتم التعاقد مع شركة "ماركوني" على إنشاء الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية وقد مُصِّرَت في عام 1947 والغي  العقد مع شركة ماركوني كان عدد محطات الإذاعة المصرية في بدايتها أربع محطات حتى وصلت الآن إلى عشر محطات.


 

وكان أول من تحدث للجمهور في الإذاعة المصرية هو الإعلامي “أحمد سالم” الذي يعد أول مذيع  في الإذاعة المصرية، وانطلق بكلمة “هنا القاهرة”، والتي كانت الكلمة الدائمة في كل برنامج يقدم في الراديو في ذلك الوقت. 

 

وكان سالم من ضمن سبعة تولوا مسؤولية الإذاعة الوليدة ووضعوا أسس العمل بها، وهم: محمد سعيد لطفى باشا،  محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم، وعفاف الرشيدي، إلى أن انطلقت بشكل عام وكبير في أغلب بقاع مصر بعد ذلك.

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انطلقت الإذاعة المصرية بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد رفعت، وتلاها انطلاق صوت أم كلثوم، وغنى أيضًا في ذلك اليوم المطرب صالح عبد الحى، ثم محمد عبد الوهاب، وشمل برنامج الإذاعة حسين شوقي أفندي الذي ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقي بك.


 

واستكمل اليوم الافتتاحي عروضه بإلقاء الشاعر علي بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، والمونولوجست محمد عبدالقدوس، والموسيقيان مدحت عاصم وسامي الشوا، ومع أحمد سالم كان المذيع محمد فتحي الذي عرف بلقب “كروان الإذاعة”.

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