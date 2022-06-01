بايدن يطلب من نيوزيلندا نصيحة بشأن التعامل مع العنف والتطرف

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يريد نصيحة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، بعد عملية إطلاق النار الأخيرة في إحدى مدارس الولايات المتحدة، حول معالجة تصاعد العنف المسلح والأيديولوجيات المتطرفة.

وأشاد بايدن خلال استقباله أرديرن في البيت الأبيض، بالدور الذي أدّه رئيسة حكومة نيوزيلندا في "الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة العنف والتطرف على الإنترنت" بعد مذبحة كرايست تشيرش العنصرية.

وتحدث بايدن عن "المعاناة الهائلة" التي سببتها سلسلة من عمليات إطلاق النار الدامية في الولايات المتحدة بما فيها المجزرة التي ارتكبت في مدرسة ابتدائية في تكساس وأودت بحياة 19 تلميذا ومعلمتين الأسبوع الماضي.

وأضاف الرئيس الأمريكي الذي دعا إلى تبني قوانين أكثر صرامة للأسلحة النارية أن "هناك الكثير يمكن تجنبه".

من جهتها، قدمت جاسيندا أرديرن "تعازي بلادها" بعد المجزرة التي وقعت في المدرسة وأيضا بعد جريمة قتل عنصرية حدثت أخيرا في بافالو في نيويورك.

وتابعت "تجربتنا في هذا الشأن استثنائية بالطبع بالنسبة إلينا.. لكن إذا كان هناك أي شيء مفيد يمكننا مشاركته، فنحن جاهزون".

يشار إلى أنه بعد أقل من شهر من مذبحة كرايست تشيرش في 2019 حيث ارتكب مسلح مجزرة في مسجدين ما أسفر عن مقتل 51 شخصا وإصابة عشرات آخرين بجروح.، حظرت نيوزيلندا كل الأسلحة النصف آلية والبنادق الهجومية بشكل شبه تام.