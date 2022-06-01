موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا في كأس الأبطال

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة منتخب الأرجنتين، بطل كوبا أميركا، مع نظيره إيطاليا بطل كأس الأمم الأوروبية للمنافسة على كأس الأبطال "كونميبول يويفا ".

موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع نظيره إيطاليا اليوم، في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب ويمبلي فى العاصمة الإنجليزية لندن.

قائمة الارجنتين



وأعلن ليونيل سكالونى، المدير الفني لمنتخب الارجنتين عن قائمة الفريق إستعداداً لخوض مباراة إيطاليا، والتي جاءت كالتالي:.

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز، أرمانى، موسو ورولي.

الدفاع: مونتيل، مولينا، فويث، بيزيلا، بيريز، روميرو، أوتاميندى، ليساندرو مارتينيز، ماركو سينسي، تاليجافيكو وأكونا.

الوسط: رودريجيز، ماكلستير، دى بول، بالاسيوس، لو سيلسو، جوميز ودى ماريا.

الهجوم: ديبالا، ميسي، لاوتارو مارتينيز، ألفاريز، خواكين كوريا، جونزاليس وانخيل كوريا.

قائمة إيطاليا

بينما جاءت قائمة إيطاليا، حسبما أعلن روبرت مانشيني، المدير الفني للأزوري كالتالي:.

حراسة المرمى: كراجنو، دوناروما، جوليني، ميريت، (بالإضافة إلى سيريجو ، المصاب).

خط الدفاع: " دي لورنزو، فلورنزي، لازاري؛ أتشربي، باستوني، بونوتشي، كيليني؛ ايمرسون، سبينازولا".

لاعبو الوسط: "باريلا، كريستانتي، فراتيسي، جورجينيو، لوكاتيلي، بيسينا، تونالي، فيراتي".

خط الهجوم: "بيلوتي، برنارديسكي، جونونتو، إنسيني، بيليجريني، بوليتانو، راسبادوري، سكاماكا".