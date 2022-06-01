عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|أمريكا تطالب مصر بزيادة صادرات الغاز الطبيعي .. تصريحات خاصة من والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد .. مطار القاهرة يستقبل أول رحلة من صنعاء.. لقجع: أنهينا الهيمنة المصرية والتونسية

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

تشهد أسعار الذهب في مصر، انخفاضًا لتستمر موجة هبوط أسعار المعدن الأصفر النفيس منذ بداية الأسبوع الجاري

أمريكا تطالب مصر بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

طالبت الولايات المتحدة، مصر، ببذل قصارى جهدها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، تسيرها من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات

التعليم: استخدام البابل شيت في امتحانات الثانوية العام الماضي تم بنجاح

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات الثانوية العامة….

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن قطاع صناعة الغزل والنسيج بصدد الوصول إلى العالمية من خلال علامة تجارية جديدة تستند على ما تم شرائه من أحدث الماكينات وتدريب العاملين عليها، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة لتطوير الصناعة والوصول بها لمستوى أحدث المصانع في العالم.

كشفتها أعمال إنشاء.. العثور على جثة متحللة في منشأة القناطر بالجيزة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة متحللة بالقرب من الرياح البحري بمنطقة وردان بمدينة منشأة القناطر.

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة قلاب بطريق الفرافرة-ابومنقار بمحافظة الوادي الجديد.

فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا

أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن كل ما يثار في الساعات الماضية بشأن التصريحات المحرفة باسم فوزي لقجع غير صحيحة.

مصطفى يونس: أداء اللاعبين بالنادي الأهلي مع موسيماني غير جيد على الإطلاق|فيديو

قال مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن النادي الأهلي صدر أن هناك أزمة بأصداره 22 بيانا وهو أمر لم يحدث في التاريخ واثر على نتيجة اللقاء.

ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.

مساعد كيروش: الأهلي ظلم باللعب في المغرب

أكد روجر دي سا المدرب المساعد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، أن النادي الأهلي تعرض للظلم بلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد في المغرب. وقال روجر، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم

بعد إعلان بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة.. روسيا تبدأ تدريبات نووية

تجري القوات النووية الروسية تدريبات عسكرية في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

170 مليار دولار.. تراجع ثروة أغنى 50 شخصًا في اليابان بنحو الثلث

تراجعت ثروة أغنى 50 شخصا في اليابان بنحو الثلث منذ أبريل العام الماضي إلى 170 مليار دولار، تزامنا مع تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 12% خلال نفس الفترة.

والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد: تغيبت 7 ساعات قبل قتلها.. صور

فتاة طموحة، ذكية، محبوبة، كان حلمها بأن تصبح يوما ما معلمة فنون، احتفلت بعيد ميلادها العاشر في الثاني عشر من مايو، كان حلم عائلتها أن تظل تحتفل به حتى تُكمل مائة عاما، ولكن بعد أسبوعين فقط قتلت في الرابع والعشرين من مايو، خلال الهجوم الإرهابي على مدرسة “روب” الأمريكية بولاية تكساس.

طارق شوقي مصر التربية والتعليم مطار القاهرة الصناعة وزير التربية والتعليم منتخب مصر الثانوية العامة تكساس الولايات المتحدة أسعار الذهب مطار القاهرة الدولي الخطوط الجوية اليمنية الدكتور طارق شوقي حادث تصادم امتحانات الثانوية العامة الثورة الصناعية الرابعة مصر تستطيع أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم منتخب مصر السابق مدرسة تكساس العاصمة اليمنية صنعاء صادرات الغاز صادرات الغاز الطبيعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

موضوعات متعلقة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022 - 2 ذو القعدة 1443هـ

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

البابا تواضروس يصلي عشية عيد دخول المسيح أرض مصر ويلقي كلمة في دير البراري

طموح وتفكير في المستقبل.. تفاصيل مصرع 3 شباب بالفيوم

أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم الثلاثاء 31 مايو

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 مايو

شركة كوكاكولا تطلق زجاجة سبرايت الشفافة

رسالة ماجستير عن دور منظمات المجتمع المدني في سياسات ترشيد الاستهلاك

ترشيحاتنا

طلاب الدبلومات الفنية يستكملون امتحاناتهم .. والتعليم تتابع وصول الأسئلة

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يختتمون امتحانات الفرصة الثانية اليوم

الحبس والغرامة عقوبة تعطيل المزادات والغش في المعاملات التجارية

مصطفى يونس: أنا معترض على موسيماني من زمان.. وإفريقيا أصبحت دوري مدارس

أخبار الرياضة| موعد مباراة الأرجنتين وإيطاليا.. وميدو يُهاجم أبوريدة ومجاهد.. ولقجع يثير الجدل

كارثة صحية.. المناديل المبللة تسبب عدوى قاتلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ