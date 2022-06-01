حدث ليلا|أمريكا تطالب مصر بزيادة صادرات الغاز الطبيعي .. تصريحات خاصة من والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد .. مطار القاهرة يستقبل أول رحلة من صنعاء.. لقجع: أنهينا الهيمنة المصرية والتونسية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...

تشهد أسعار الذهب في مصر، انخفاضًا لتستمر موجة هبوط أسعار المعدن الأصفر النفيس منذ بداية الأسبوع الجاري

طالبت الولايات المتحدة، مصر، ببذل قصارى جهدها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، تسيرها من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات الثانوية العامة….

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن قطاع صناعة الغزل والنسيج بصدد الوصول إلى العالمية من خلال علامة تجارية جديدة تستند على ما تم شرائه من أحدث الماكينات وتدريب العاملين عليها، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة لتطوير الصناعة والوصول بها لمستوى أحدث المصانع في العالم.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة متحللة بالقرب من الرياح البحري بمنطقة وردان بمدينة منشأة القناطر.

أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة قلاب بطريق الفرافرة-ابومنقار بمحافظة الوادي الجديد.

أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن كل ما يثار في الساعات الماضية بشأن التصريحات المحرفة باسم فوزي لقجع غير صحيحة.

قال مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن النادي الأهلي صدر أن هناك أزمة بأصداره 22 بيانا وهو أمر لم يحدث في التاريخ واثر على نتيجة اللقاء.

هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.

أكد روجر دي سا المدرب المساعد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، أن النادي الأهلي تعرض للظلم بلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد في المغرب. وقال روجر، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم

تجري القوات النووية الروسية تدريبات عسكرية في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.

تراجعت ثروة أغنى 50 شخصا في اليابان بنحو الثلث منذ أبريل العام الماضي إلى 170 مليار دولار، تزامنا مع تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 12% خلال نفس الفترة.

فتاة طموحة، ذكية، محبوبة، كان حلمها بأن تصبح يوما ما معلمة فنون، احتفلت بعيد ميلادها العاشر في الثاني عشر من مايو، كان حلم عائلتها أن تظل تحتفل به حتى تُكمل مائة عاما، ولكن بعد أسبوعين فقط قتلت في الرابع والعشرين من مايو، خلال الهجوم الإرهابي على مدرسة “روب” الأمريكية بولاية تكساس.