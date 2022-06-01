حدث ليلا|أمريكا تطالب مصر بزيادة صادرات الغاز الطبيعي .. تصريحات خاصة من والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد .. مطار القاهرة يستقبل أول رحلة من صنعاء.. لقجع: أنهينا الهيمنة المصرية والتونسية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية...
استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير
تشهد أسعار الذهب في مصر، انخفاضًا لتستمر موجة هبوط أسعار المعدن الأصفر النفيس منذ بداية الأسبوع الجاري
أمريكا تطالب مصر بزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
طالبت الولايات المتحدة، مصر، ببذل قصارى جهدها لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
بعد توقف سنوات.. مطار القاهرة يستقبل أولى الرحلات القادمة من صنعاء اليوم
يستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، الموافق 1 يونيو، أولى رحلات الخطوط الجوية اليمنية، تسيرها من مطار العاصمة اليمنية صنعاء، بعد فترة توقف دامت لعدة سنوات
التعليم: استخدام البابل شيت في امتحانات الثانوية العام الماضي تم بنجاح
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم استخدام البابل شيت (Bubble Sheet) في امتحانات الثانوية العامة….
وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، أن قطاع صناعة الغزل والنسيج بصدد الوصول إلى العالمية من خلال علامة تجارية جديدة تستند على ما تم شرائه من أحدث الماكينات وتدريب العاملين عليها، بما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة لتطوير الصناعة والوصول بها لمستوى أحدث المصانع في العالم.
كشفتها أعمال إنشاء.. العثور على جثة متحللة في منشأة القناطر بالجيزة
عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة متحللة بالقرب من الرياح البحري بمنطقة وردان بمدينة منشأة القناطر.
إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد
أصيب 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث اصطدام سيارة نقل بسيارة قلاب بطريق الفرافرة-ابومنقار بمحافظة الوادي الجديد.
فوزي لقجع: تتويج الأندية المغربية بالألقاب ينهي الهيمنة المصرية والتونسية في أفريقيا
أكد محمد مقروف، المتحدث الإعلامي للاتحاد المغربي لكرة القدم، إن كل ما يثار في الساعات الماضية بشأن التصريحات المحرفة باسم فوزي لقجع غير صحيحة.
مصطفى يونس: أداء اللاعبين بالنادي الأهلي مع موسيماني غير جيد على الإطلاق|فيديو
قال مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، إن النادي الأهلي صدر أن هناك أزمة بأصداره 22 بيانا وهو أمر لم يحدث في التاريخ واثر على نتيجة اللقاء.
ميدو يهاجم مجاهد وأبوريدة: تصريحات فوزي لقجع بلطجة وتتم تحت أعينكم
هاجم أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد مجاهد رئيس إتحاد الكرة السابق وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي في الإتحاد الإفريقي “كاف” بسبب تصريحات فوزي لقجع.
مساعد كيروش: الأهلي ظلم باللعب في المغرب
أكد روجر دي سا المدرب المساعد للبرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر ، أن النادي الأهلي تعرض للظلم بلعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الوداد في المغرب. وقال روجر، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم
بعد إعلان بايدن تزويد أوكرانيا بصواريخ متطورة.. روسيا تبدأ تدريبات نووية
تجري القوات النووية الروسية تدريبات عسكرية في إقليم إيفانوفو إلى الشمال الشرقي من موسكو، حسبما أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء.
170 مليار دولار.. تراجع ثروة أغنى 50 شخصًا في اليابان بنحو الثلث
تراجعت ثروة أغنى 50 شخصا في اليابان بنحو الثلث منذ أبريل العام الماضي إلى 170 مليار دولار، تزامنا مع تراجع مؤشر "نيكي" بنحو 12% خلال نفس الفترة.
والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد: تغيبت 7 ساعات قبل قتلها.. صور
فتاة طموحة، ذكية، محبوبة، كان حلمها بأن تصبح يوما ما معلمة فنون، احتفلت بعيد ميلادها العاشر في الثاني عشر من مايو، كان حلم عائلتها أن تظل تحتفل به حتى تُكمل مائة عاما، ولكن بعد أسبوعين فقط قتلت في الرابع والعشرين من مايو، خلال الهجوم الإرهابي على مدرسة “روب” الأمريكية بولاية تكساس.