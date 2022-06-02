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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حفاظاً على أموالك.. طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يونيو

الغاز الطبيعي المنزلي
الغاز الطبيعي المنزلي

تواصل شركة  الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس لليوم الثاني من الشهر الحالي وحتى يوم 20 يونيو المقبل، استقبال طلبات تسجيل قراءات الغاز الطبيعي المنزلي من  المواطنين.

وأكدت الشركة أنه حال عدم تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي  للشهر الجديد، فإن ذلك يؤدي لتراكم الفواتير ومضاعفة قيمة الفاتورة خلال الشهر التالي.

وأضافت الشركة طرق جديدة لتسجيل ودفع فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، منها تسجيل قراءة العداد عبر ماكينات الصراف الآلي الخاص ببعض البنوك المتعاقدة مع الشركة. 

وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد طرق تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي: 

- الموقع الرسمي للشركة على الانترنت www.petrotrade.com.eg

- ابلاغ القراءة والسداد من خلال الفون كاش الخاص بالبنك الأهلي على المحمول

- تطبيق الشركة على المحمول ويتم انزاله من على موقع الشركة

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال موقع جوميا وماي فوري على الأنترنت

- التليفون الأرضي لمكاتب خدمة العملاء في كل منطقة تابع لها العميل كما هو مطبوع على الفاتورة

- يتم إبلاغ القراءة عن طريق خدمة الرد الصوتي التفاعلي من خلال خط التليفون الأرضي على رقم ٠٩٠٠٠٧٢٧ او المحمول على رقم ٥٧٢٧.
- إبلاغ القراءة عن طريق مركز الاتصال المركزي من أي محمول على رقم ١١٢٢

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب البريد المصري المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تجار التجزئة حاملين علامات فوري ومصاري وخدماتي وممكن وبي وضامن وأمان.

- يتم إبلاغ القراءة والسداد عن طريق مكاتب للشركة متوفرة في بعض الكمبوندات والنوادي والمصالح الحكومية كجهات خارجية.

- إبلاغ القراءة والسداد من خلال ماكينات الصرف الألى لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

- إبلاغ القراءة عن طريق كتابتها وتركها على باب الشقة أو استخدام الأستيكر الخاص بالشركة الذي تم لصقه علي باب الشقة سنوياً ومقسم شهرياً.
- يتم إبلاغ القراءة والسداد من خلال المحافظ الإلكترونية من خلال تطبيقات محفظتي الخاص ببنك مصر ومحفظة بنك الإسكندرية ومحفظة بنك QNB

- إبلاغ القراءة والسداد عن طريق تطبيق بتروميتر على المحمول الذى يستخدم كاميرا الموبيل فى قراءة العداد والمتوفر على المتجرين بلاي ستور و اب ستور.

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