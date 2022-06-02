تحذيرات من الإعلام الروسي.. هل اقتربت الحرب العالمية الثالثة مع زيادة صراعات الدول؟

ما زالت الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم وخاصة القارة الأوروبية التي تعاني من تبعات الحرب على جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، حيث ظلت القارة في حالة من الاستقرار لسنوات عديدة حتى أتت الحرب التي نزعت الاستقرار من القارة العجوز وتسببت في حالة هلع بين قادتها.

ومنذ اندلاع الحرب قامت الدول الأوروبية، بفرض العديد من العقوبات الاقتصادية على روسيا ومعهم الولايات المتحدة التي منعت استيراد النفط والغاز الروسيين، وهي الخطوة التي تعد الأقوى والأخطر منذ بدء الحرب والتي ساهمت في رفع الأسعار العالمية من النفط والغاز وزيادة التضخم العالمي بشكل كبير.

وفي المقابل قامت روسيا بفرض عقوبات على العديد من الشخصيات الأمريكية والأوروبية منهم الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وبعض النواب في الكونجرس.

ولم تكتف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالعقوبات الاقتصادية فقط، بل تقوم بدعم الجيش الأوكراني بالأسلحة والذخائر والوقود للوقوف أمام الجيش الروسي، وذلك بالإضافة إلى الدعم السياسي في المحافل والمنظمات الدولية.

وفي وسط الأزمات التي يعاني منها العالم وتزايد الصراع بين روسيا والولايات المتحدة وأوروبا، والصين والولايات المتحدة، كثر الحديث عن الحرب العالمية الثالثة وازدياد المخاوف من وقوعها في أي وقت خاصة أنها ستكون حرب نووية مما يعني القضاء على الجنس البشري.

تحذيرات من الحرب العالمية الثالثة

لأول مرة من بدء الأزمة يتم الحديث عن الحرب العالمية الثالثة بشكل شبه رسمي من قبل الإعلام الروسي، حيث قالت المذيعة على قناة روسية رسمية "أولجا سكابيفا"، إنه يتعين على روسيا أن تسحق الدول الغربية بعد أوكرانيا، بدءا بجارتها بولندا.

وأضافت سكابييفا: "لدي بعض الأخبار غير السارة، على الرغم من أننا ندمر بشكل منهجي الأسلحة التي يتم تسليمها لأوكرانيا، فإن الكميات التي ترسلها الولايات المتحدة بها تجبرنا على التوصل إلى بعض الاستنتاجات العالمية".

وتابعت: "ربما حان الوقت للاعتراف بأن العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ربما وصلت إلى نهايتها، بمعنى أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت، نحن مجبرون على إجراء نزع السلاح ليس فقط من أوكرانيا، ولكن من تحالف الناتو بأكمله".

ملياردير أمريكي يحذر من الحرب

وعلى جانب أخر، حذر الملياردير الأميركي جورج سوروس من أن الحرب الروسية في أوكرانيا قد تكون بداية لحرب عالمية أخرى.

وأضاف سوروس على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، تعليقاً على التحديات العالمية وفي مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، أن حضارتنا قد لا تنجو وسط الحروب وتبعاتها الاقتصادية.

لن تقوم الحرب العالمية الثالثة

وفي هذا الصدد، قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن الحديث عن اقتراب الحرب العالمية الثالثة هو حديث به مبالغة شديدة ولن يكون هناك حرب عالمية ثالثة.

وأضاف البرديسي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوضع الآن هو تقدم روسيا العديد من الخطوات وتريد أن تؤمن تواجدها وسيطرتها على شرق وجنوب أوكرانيا، وهذا هو الهدف الاستراتيجي لموسكو.

وتابع: "أما الولايات المتحدة تريد أن تطيل أمد الأزمة حتي يتم استنزاف الجانب الروسي سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وقد نجحت ولو بشكل قليل في هذا الأمر".

استنزاف القوات الروسية

وأما عن إرسال الولايات المتحدة لصواريخ بعيدة المدي لأوكرانيا، قال خبير العلاقات الدولية، إن هذه الصواريخ تريد من خلالها الولايات المتحدة إطالة أمد الحرب، وهي نوع من أنواع التزييف.

وأشار إلى أنه في نهاية الأمر سيكون هناك مفاوضات بين الطرفين، ولكن قبل المفاوضات يريد كل طرف تحسين موقفه على الأرض والوصول إلى أكبر درجة من الكاسب وتصحيح موازين القوي حتي يستطيع التفاوض.