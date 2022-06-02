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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس السعودية اليوم.. رياح نشطة واستمرار تأثير العوالق الترابية

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الخميس، على مختلف مناطق المملكة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية التي تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة؛ مما يؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية الأفقية قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية على مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل).

كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، ولا تزال الفرصة مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية، تتحول تدريجيًّا إلى غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 25- 45كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية شرقية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية بسرعة 10- 25كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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