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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: أتعرض للإقالة أسبوعيا فى الأهلي والفريق لا يملك تشافي وإنيستا

موسيماني
موسيماني

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نفسه بالخاسر السيء وذلك بعدما هُزم في نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الوداد.

وأجرى موسيماني حوارا صحفيا في جنوب إفريقيا ونقلته إذاعة "مترو إف إم"وذلك في ظل الراحة السلبية التي حصل عليها حاليا استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وتحدث موسيماني قائلا: "لا أستطيع البكاء على الأربعة أو خمسة كؤوس التي خسرتها في المقابل أستطيع التركيز على الـ18، الذين توجت بهم، ولا يوجد نجاح بدون فشل".

وشدد "أنا خاسر سيء جيدا، وأغضب كثيرا عندما أخسر وذلك لأنني أضع الكثير من العمل من أجل الفوز في كل وأي مباراة أخوضها".

وواصل "لا يوجد نجاح بدون انتكاسات، أكبر خطأ لنا في نهائي إفريقيا كان استقبالنا لذلك الهدف الأول".

وعن عدم لعبه لكرة جميلة قال: "أحيانا يقول الناس إن بيتسو لا يلعب أكثر كرة جذابة فأنت لا تستطيع اللعب بشكل جميل دائما، فسوف تخسر".

وشدد "أفضل الفوز بالمباريات عن لعب كرة قدم جميلة".

وعن الانتقادات التي يتلقاها في مصر وصفها موسيماني كأنه يقال كل أسبوع في الأهلي وقال: "أنا أتعرض للإقالة كل أسبوع في الأهلي".

وعاد موسيماني للحديث عن طريقته في لعب كرة القدم أوضح "أؤمن بجودة طريقتنا، فنحن نبني اللعب من الخلف ونلعب ببعض التعقيد، كي أكون أمينا هكذا كنت ألعب في سوبر سبورت وصنداونز والأمر كذلك مازال مستمرا في تلك الفرق".

وأكمل "أعتقد أن صنداونز على سبيل المثال نجح في تحسين ما تركته، لقد أخذوا فريقا بنيته للفوز بدوري أبطال إفريقيا وأضافوا إليه لاعبين جدد وأنا أحب ما يقومون به".

وواصل "صنداونز سيفوز بدوري أبطال إفريقيا مجددا فقط عليهم التحلي بالصبر".

وأردف "وبالعودة للحديث عن طريقتي فأعتقد أنها ليست طريقة مانشستر سيتي أو ليفربول أو باريس سان جيرمان إنها طريقتي والتي أعتقد أن كرة القدم يجب أن تُلعب بها وأردت اختبارها في إفريقيا".

وتابع "لقد اختبرت طريقتي في جنوب إفريقيا وضد العالم وظفرت ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين".

وواصل "مع الأهلي حصلت على برونزيتين في كأس العالم للأندية لكن بالتأكيد هناك دائما مجال للتحسن ، الفريق  لا يملك تشافي وإنييستا ".

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