الصحة توضح إجراءات مكافحة العدوى بعربات الإسعاف الطبي لجدري القرود حال ظهوره

نشرت وزارة الصحة والسكان نموذجا استرشاديا للتعامل مع حالات الإصابة بـ جدري القرود ، خلال نقلها في سيارات الإسعاف وذلك في إطار الحفاظ على مصر خالية تماماً من هذا الفيروس .

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أن نشر هذا النموذج يأتي في ضوء الإجراءات الوقائية المتبعة عالمياً والمتعارف عليها من منظمة الصحة العالمية حال ظهور اي فيروس .

وأوضحت الوزارة أنه هناك إجراءت ترصد عالية في كافة المنافذ (البرية - البحرية - الجوية ) لفحص كافة الحالات القادمة من الخارج ولاسيما من الدول التي أعلنت تسجيل حالات إصابة بـ جدي القرود .

كما أكدت وزارة الصحة والسكان خلو مصر نهائياً من أي حالات مصابة بفيروس جدري القرود أو مشتبه بها .

الصحة توضح إجراءات مكافحة العدوى في عربات الإسعاف الطبي لجدي القرود حال ظهوره

يجب توفير كحول بعربات الإسعاف كبديل عن غسل الايدي )في حالة عدم وجود حوض مخصص لغسل الأيدي بشرط نظافة الأيدي ظاهريا ( ويجب الالتزام باستخدامه من قبل العاملين بعربة الإسعاف.

ِ يجب توفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة خاصة حسب طبيعة الإجراء /القفاز النظيف أو المقدم حسب طبيعة الإجراء /الرداء الطبي النظيف طويل الأكمام /نظارة واقية للعينين/ الحذاء طويل الرقبة

يجب على العاملين الالتزام بنفس الاحتياطات القياسية السابق الإشارة إليها .

يجب أن يتم تحديد الفريق الطبي أطباء / ومسعفين / فئات أخرى المخصص للتعامل مع تدريبا عمليا على الحالات المشتبه فيها ويكون العدد كافيا حسب حجم العمل ويكون مدربا الإجراءات الواجب اتباعها للوقاية من العدوى وتحديد دور واضح ومحدد في هذه الإجراءات.

يجب توفير أدوات الوقاية الشخصية اللازمة - المستلزمات اللازمة لغسيل الأيدي - المطهرات المستخدمة في غسل وتطهير الأيدي - المضخات الخاصة بالمطهرات - أدوات نظافة ومطهرات للسطح والبيئة مثل محاليل الهيبوكلوريت )الكلور ( - تخصيص أدوات ومستلزمات خاصة بالمريض أو المشتبه في إصابته .

هذا وتجدر الإشارة أن مصر خالية تماماً من أي حالات إصابة أو إشتباه بفيروس جدري القرود .