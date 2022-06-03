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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأصفر اللامع.. سيرين عبد النور تتألق في أحدث ظهور لها

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة لها، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

 

ظهرت سيرين عبد النور، مرتدية فستان طويل كت بقصة مختلفة من منطقة الأكتاف ومن الأسفل باللون الأصفر اللامع  واختارت حذاء ناعم باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.
 

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وتألقت سيرين  بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بلمه إلى الوراؤ بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

ولم تتكلف سيرين عبد النور بوضع الماكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الروز  الفاتح الناعم، مع الآي لاينر المسحوب، والماسكرا والآي شادو بألوان ناعمة  لتبرز جمال عينيها.

 


 
ولم تتكلف  سيرين  في ارتداء الإكسسوارات؛ وأكتفت بإرتداء خاتم بسيط  وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها .

 

نشأة سيرين عبد النور

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدار ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.
 
ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.


 مسيرة سيرين عبد النور

 

كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".

وفي بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

وفي عام 2003 حصلت على أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت في 2009 للشاشة اللبنانية بدور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

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