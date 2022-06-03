عاجل
موجز السوشيال ميديا ....حسين الشحات يرزق بمولود جديد...هيفاء وهبي تنشر فيديو مع جوني ديب من الديسكو.... تجدد الخلافات بين خالد عليش وطليقته أخبار الفن| تحرك قانوني لأسرة أم كلثوم.. أنغام في قمرة الطائرة.. ابن شعبولا يطلب الزواج من منار اللبنانية أخبار التعليم| ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس..الزهرة و 3 كواكب تزيّن سماء مصر طوال يونيو..تفاصيل سقوط سيستم امتحان الدبلومة الأمريكية نشرة أخبار العالم | بايدن يستعد لزيارة السعودية.. روسيا وأمريكا تتبادلان الاتهامات بالمسئولية عن أزمة الغذاء العالمية.. ورئيس الموساد الأسبق يحذر من تدمير إسرائيل لنفسها وزير الأوقاف ينعى شهيدي الواجب من قوات حفظ السلام المصرية بمالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عملية جراحية لمهاجم الدراويش أبو بكر حمزة الجمل.. 5 يونيو

عملية جراحية لمهاجم
عملية جراحية لمهاجم الدراويش

يخضع أبو بكر حمزة الجمل مهاجم الإسماعيلي الشاب لجراحة الرباط الصليبي للركبة يوم الأحد 5 يونيو، بأحد مستشفيات القاهرة وذلك فى أعقاب تعرضه لتلك الإصابة مؤخراً.

وكان اللاعب الشاب القادم من نادي القناة فى بداية هذا الموسم قد تعرض لتلك الإصابة خلال مباراة الفريق الودية ضد التل الكبير، ليخضع للأشعة والتي أثبتت تعرضه لقطع فى الرباط الصليبي سيغيب على إثرها لمدة 6 أشهر مقبلة.

هذا ومن المقرر أن يرافق مهاجم الدراويش الواعد أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق لإستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي عقب إنتهاء الجراحة تمهيداً لإستعادة جاهزيته وعودته للتدريبات إعتبارا من الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن أبو بكر لم ينل فرصة المشاركة فى أى مباراة رسمية ضمن صفوف الفريق الأول إلا أنه كان يشارك مع فريق الشباب بدوري الجمهورية وقدم مستويات مميزة.

الرباط الصليبى الإصابة الجهاز الطبي عملية جراحية نادى القناة مستشفيات القاهرة الدراويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

ترشيحاتنا

زيادة جديدة في أسعار شانجان CS15 موديل 2022 بالسوق المصري.. صور

غير مطابقة للمواصفات|مسئول بوزارة الزراعة يؤكد رفض مصر استلام شحنة قمح هندي

رئيس جامعة الأزهر للطلاب: عليكم بالجد والاجتهاد لتكونوا نافعين لدينكم ووطنكم والإنسانية

تغير المناخ وتداعياته.. الأنشطة البشرية سببت هطولا شديدا للأمطار

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

باحث عن الشهرة.. شاعر مغمور يتهم أم كلثوم بالأنانية وأحمد رامي بالهطل

فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

كان كارها للإسلام بشدة.. بريطاني يشهر إسلامه بسبب محمد صلاح

قال لها أنا في حالي.. منار اللبنانية: كتير بحب عمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ