لامبورجيني تسجل علامة تجارية جديدة في الاتحاد الأوروبي

يعتبر مكتب تسجيل العلامات التجارية الجديدة أهم وأشهر الوسائل لمعرفة أسماء علامات التجارية الجديدة، وأحدث مثال على ذلك، هو تسجيل لامبورجيني علامة تجارية جديدة في مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، حيث يهدف صانع السيارات الإيطالية الخارقة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لاسم "ريفيلتو".

سجلت لامبورجيني الاسم في يوم 25 مايو 2022، وحازت العلامة التجارية الجديدة على رقم التسجيل 018707961، وكلمة "Revuelto" هي كلمة إسبانية تُترجم إلى "مخلوق، جامح، وكما هو معروف فإن أغلب اسماء سيارات لامبورجيني تأتي من اللغة الإسبانية، ومعظمها على اسم ثيران أسطورية.

تسمى سيارات لامبورجيني على أسماء ثيران اسبانية اسطورية بإستثناء سيستو إليمنتو التي تعني العنصر السادس، وكونتاش، لذا فإن ريفيلتو هو ثالث اسم لسيارة لامبورجيني لا علاقة له بالثيران، وتم إيداع العلامة التجارية تحت الفئات 9 و12 و25 و28 من EUIPO، والفئتان 25 و28 هي للبضائع المتصلة بالسيارة، وهو أمر يثير الدهشة بالنسبة لسيارات لامبورجيني.

أكثر الأشياء التي أثارت الاهتمام كان الفئتين 9 و12، والتي تشير إلى البطاريات الكهربائية لتشغيل السيارات الكهربائية، حيث أن كل الفئات أقل من 12 يشير إلى السيارات الكهربائية وأي شيء يعمل بمحركات كهربائية، بما في ذلك الدراجات الكهربائية.

لم تكشف شركة لامبورجيني الايطالية الكثير من التفاصيل عن السيارة الكهربائية الجديدة، لكن كما هو معروف فإن الشركة ستقوم بتهجين جميع سياراتها بحلول 2024، ومن المقرر إطلاق أولى سياراتها الكهربائية بعد 2025.