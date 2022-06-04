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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تستدعي السفير اليوناني احتجاجًا على تظاهرات أمام سفارة أنقرة في أثينا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استدعت تركيا، الجمعة، السفير اليوناني احتجاجًا على تظاهرات أمام سفارة أنقرة في أثينا، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري الرسمي التركي "تي آر تي خبر"، نقلًا عما أسماها مصادر دبلوماسية لم يسمها.

وأوضحت المصادر أن "مسؤولين بوزارة الخارجية التركية أبلغوا السفير اليوناني لدى أنقرة، كريستودولوس لازاريس، استيائهم من الإمكانيات التي تقدمها بلاده للتنظيمات الإرهابية، ومن المظاهرة التي نظمها تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في إشارة للعمال الكردستاني بالقرب من السفارة التركية بأثينا".

وتابعت "كما أكد المسؤولون للسفير أن "المنظمات الإرهابية المذكورة أعلاه تنفذ بسهولة الدعاية والتمويل وأنشطة التجنيد في اليونان التي باتت ملاذًا آمنًا للدوائر المرتبطة بالإرهاب".

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وأشار الموقع إلى أن مسؤولي الخارجية قدموا للسفير اليوناني مخيم "لافريو" مثالًا على تأمين اليونان كافة أشكال الدعم الذي تستفيد من العناصر الإرهابية التي تهدد الأمن القومي لتركيا، حيث استفادوا من كافة أنواع الخدمات اللوجستية وفرص التدريب في ذلك المخيم".

وزاد "كما تم إبلاغ السفير لازاريس، أن مخيم "لافريو" أصبح نقطة ساخنة للإرهاب يمكن مضاهاته بمعسكرات "بي كا كا" في العراق وسوريا".

وأضاف "المسؤولون أعربوا كذلك عن أسفهم واستنكارهم الشديدين لانطلاق المظاهرة العلنية لذلك التنظيم الإرهابي من المعسكر المذكور حتى انتهى بها المطاف إلى مقربة من السفارة التركية في أثينا".

وأعربت الخارجية عن مخاوفها وقلقها على أمن الممثليات التركية في اليونان، والمواطنين الأتراك هناك، مشددة على ضرورة أن يكون هناك تعاون فعّال من قبل أثينا لمحاربة الإرهاب.

واستطرد المصدر "وشهد اللقاء تشديدًا من الخارجية على ضرورة تنفيذ اليونان التزاماتها الناشئة عن علاقات الجوار والقانون الدولي بخصوص مكافحة الإرهاب".

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