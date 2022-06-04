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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد : استمرار الموجة الحارة والصيف يبدأ رسميا 21 يونيو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية ودرجات الحرارة اليوم السبت.

وأوضحت " غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح " و المذاع عبر فضائية dmc ، أن درجات الحرارة ونسب الرطوبة بدأت في الارتفاع تدريجيا، تزامنا مع قرب فصل الصيف والذى من المقرر أن يبدأ 21 يونيو من الشهر الجارى ، منوهة أن الأسبوع الحالي سيشهد زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، مشددة على أن الطقس سيكون شديد الحرارة على القاهرة الكبري، شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد.


وتابعت عضو هيئة الأرصاد، أن  درجات الحرارة ونسب الرطوبة بدأت في الارتفاع بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تديجيا خلال الأسبوع الحالي، ليصبح الطقس شديد الحرارة ويسجل 37 درجة مئوية ، وسنشهد نشاط نسبي للرياح خلال الليل، سيساهم في تخفيف درجات الحرارة ليلا، بالإضافة إلى تواجد شبورة مائية بشكل خفيف، تتلاشي مع سطوع أشعة الشمس ، مع اعتدال في حركة الملاحة البحرية على البحرينن ومأهلين لكافة أعمال الصيد والتنزة.

إدارة الارصاد الجوية درجات الحرارة اليوم السبت اشعة الشمس الرطوبه درجات الحرارة

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