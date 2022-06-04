التحفظ على أطنان من المواد الغذائية خلال حملات تموينية في بني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة استمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 28 مايو الماضي إلى 4 يونيو الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين

تضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله ، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 57مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ،وذلك بواقع 12محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و 14 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، و 5محاضرلعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و 12محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، ،و8محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2محضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس داخل المخبز، و4محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش.

فيما تواصل أجهزة المديرية المرور اليومي على المطاحن للوقوف على الوارد والمنصرف وأرصدة الدقيق والأقماح ومتابعة المنصرف للمخابز البلدية وسحب العينات، وإرسالها للمعامل المركزية لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما تقوم المديرية بإجراء الترتيبات اللازمة والإشراف على مواقع التخزين المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة وكذلك تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام برئاسة المديرية بمواقع الاستلام على مستوى المحافظة المنوط بها الاستلام والتخزين طبقاً للمواصفات المحددة، بجانب تشكيل لجان مشتركة مع الزراعة لحصر المساحات المنزرعة بالقمح وحديد المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الواردة من هذه الأقماح.

وفي مجال البطاقات التموينية ، تقوم المديرية وإدراتها ومكاتبها باستقبال المواطنين ممن تلقوا رسالة على بون الصرف لتحديث بياناتهم ، وتم التنبيه على مسؤولي المكاتب بعدم تحصيل أية رسوم والتيسير عليهم في ظل تمديد فترة التسجيل حتى 30 يونية الجاري ، علاوة على فتح موقعة دعم مصر ومصر الرقمية لتسجيل رقم محمول رب الأسرة صاحب البطاقة

وتم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة،حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 25% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير محضر مخالفة لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و2 محضر لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل ،و 2 مخالفة، لعدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بالخلو من الأمراض المعدية.

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 3 محاضر لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وعدم وجود فواتير الشراء الدالة على مصدرها، والتحفظ على 3.5 طن سكر معبأ مجهول مصدره، 8كجم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر ، وتحرير 4 محاصر استيلاء على أقماح محلية تقدر باكثر من 15 طن وعدم توريدها للصوامع والشون الحكومية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 51 ، و42 محاضر لجزارين لحيازة لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعدم تغطية اللحوم بالشاش ، والتحفظ على 15 كجم ، و5 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و4 محاضر لتجار مواد غذائية لعدم حمل شهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات و اتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة.

فيما تم تحرير محضر ضد مصنعين لاستخدام وتجميع أسطوانات بوتاجاز تجارية والبيع بأزيد من السعر، بجانب تحرير محضر لإحدى طلمبات الوقود للعمل في مجال المواد البترولية دون ترخيص من الجهات المختصة ، إضافة إلى سحب 4 عينات لسلع غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية

فيما تم الانتهاء من إجراء 55 معاينة مبدئية للمتقدمين للمرحلة الربعة من مشروع جمعيتي ضمن مبادرة حياة كريمة ، ممن تمت الموافقة على طلباتهم ، وجار المتابعة مع المتقدمين لإنهاء الأعمال الخاصة بتشغيل المشروع وإجراء المعاينات النهائية