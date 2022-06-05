مسكونة.. عربة تسير فجأة على الطريق دون سائق والكاميرات ترصدها

وثقت كاميرات المراقبة حادثة غريبة في أحد شوارع بنجلاديش حيث ظهرت عربة يد (كاريتة) تتحرك من تلقاء نفسها على الطريق بدون سائق.

في المقطع يظهر طريق مزدحم أثناء عاصفة ممطرة غزيرة، بعد بضع ثوانٍ، يمكن رؤية عربة ريكاشة (كاريتة) متوقفة على جانب الطريق وهي تنعطف من تلقاء نفسها ثم تعود إلى موضع الانتظار.

نشر المقطع على فيسبوك أحد المستخدمين ويدعى Limon Sarker، وقد انتشر بسرعة مع أكثر من 957 ألف مشاهدة و 6.7 ألف كومنت.

كان من الممكن سماع بعض الناس على الرصيف وهم يصرخون ويضحكون عندما يرون العربة تتحرك من تلقاء نفسها.

وصف العديد من مستخدمي الإنترنت ظاهرة تحرك العربة ذهابًا وإيابًا على أنها "نشاط خارق للطبيعة أو من فعل العفاريت والأشباح".

وأشار أحد مستخدمي فيسبوك إلى أن الفيديو تم التقاطه في بنجلاديش.