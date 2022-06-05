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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع رئيس محكمة بأسيوط وإصابة 10 آخرين في تصادم سيارتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقى رئيس محكمة مصرعه وأصيب 10 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين على طريق أسيوط / القاهرة الزراعي في أسيوط.

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تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ بوقوع تصادم بين سيارتين بالقرب من كوبري بني حسين بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ووجود حالة وفاة ومصابين. 


على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المرور والمركز والإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع المستشار "بيشوى. ن. ف" 55 عاما رئيس محكمة بمنفلوط وإصابة 10 أشخاص، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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