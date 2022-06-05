بين العودة لـ الأهلي أو الانتقال للزمالك.. شوبير يوضح مصير رمضان صبحي

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن مستقبل رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، محصور بين 4 احتمالات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" هيكون فيه كلام كتير عن مستقبل رمضان صبحي في الفترة القادمة، وهتسمع 4 حاجات، الأولى هي تمسك بيراميدز ببقاء رمضان صبحي واستمرار اللاعب، الثانية هي وجود عروض احتراف أوروبية ومفاضلة صبحي بينهم للاحتراف في الخارج، الثالثة هي اقتراب الزمالك تماما من التعاقد مع اللاعب، الرابعة هي تدخل بعض الوسطاء من أجل عودته للأهلي".

أضاف شوبير:" لن نستطيع أن نعرف حقيقة كل هذه التكهنات في الفترة الحالية، لكن هل رمضان يشعر بأنه لم يحقق طموحاته مع بيراميدز، مثلا لم يسجل أهدافا كثيرة ولم يحجز مكانا أساسيا في منتخب مصر ولم يعد له جماهيرية مثلما كان عليه في الأهلي وبالتالي ينتقل ينتقل إلى نادٍ شعبي؟ ورارد، هل النادي الشعبي قد يكون الزمالك؟ وارد جدا، وهل يعود إلى الأهلي بعد تدخل بعض الوسطاء؟ وارد، هل يمكن أن يخوض تجربة الاحتراف في أوروبا من جديد؟ وارد جدا، هل يستمر مع بيراميدز في الموسم الجديد؟ وارد جدا، كلها احتمالات واردة، ".

أشار:" كل هذه الاحتمالات متقاربة باستثناء احتمال عودته للأهلي حتى هذه اللحظة، لكن كل شيء وارد في عالم كرة القدم".

اختتم شوبير:"معلوماتي المؤكدة هي أن نادي الزمالك يضغط وبشدة من أجل ضم رمضان صبحي، لكن ليس لدي معلومة مؤكدة بشأن موقف اللاعب".