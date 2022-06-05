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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

عظموا شعائر الله|رد فعل صادم من مبروك عطية على فيديو اشتراطات العروسة

مبروك عطية
مبروك عطية

استنكر الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي والعالم الأزهري، ما تم تداوله من مقطع فيديو لعروسة تشترط على عريسها أثناء كتب الكتاب، مشدداً على أن الأمر من قبيل الجهل بالدين وعدم تعظيم لشعائر الله.

الزواج من شعائر الله

وقال مبروك عطية في بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:" الجواز من شعائر الله، عندي رغبة أو اشتراط يكون قبل العقد، أما وإن اجتمعنا لإبرام العقد فلا كلام إلا في الصيغة الشرعية"، مضيفاً: "وبعدين جابوا عالم من العُلمه ما هي شهوة كلام، عندنا شهوة كلام في الجواز وعند دفن الموتى".

وتابع: قلت قبل كده في الإعلامية اللي اتكلمت عن صيغة الجواز أخذت موقفا في غير وقته، ودي قالت كلمة ليست هذا وقتها، الدنيا مقلوبة على أي، العملية مش مستاهلة"، هو هيحط أهلك في عينه، قبل ما يحطك في عينه، هو هيطيق حد من رحتك ألا بعد ما يطيق ريحتك، أمي ثم أمي ثم أمي، ده أنتِ مش هو يا نهار أسود".

وشدد على أن الخطاب لابنة وليس للزوج:"هو النبي قال حماتك ثم حماتك، دين جديد، دين فرقع لوز، الدين الخالي من العلم فرقع لوز، مش عارفين فرق الخطاب".

الطلاق يشرع في هذه الحالة 

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن رفع سن الحضانة، لابد وأن يخضع لمصلحة الطفل، مشيرا إلى أن هناك كلمة في الفقه غائبة الحضانة لمصلحة الأطفال خاصة البنت، فمتى تحققت مصلحة الطفل كان سن الحضانة.
وتابع خلال برنامج يحدث في مصر :"الراجل حينما يطلق ويسيب أولاده، تقعد في الشارع هما لأ"، مبيناً أن الحاضنة لها نفقة وأجرة الحضانة لأنها تخدم أولادك.

وأشار مبروك عطية الداعية الإسلامي إلى أن مسألة تعدد الزوجات لا يجب أن تحمل القدرة المادية على التعدد وانما هي شرط الزواج من واحدة، لحديث النبي :" من استطاع منكم الباءة فليتزوج".

وبين أن هدفه من حديث الحلقة الماضية حول امتلاك عمارة شرط التعدد لا يعني التحريض على التعدد قائلاً: " لما قلت أربع شقق هو لمن أراد التعدد وليس دعوة للتعدد، ومن لم يستطع العدل مع واحدة فلا يتزوج"، مؤكدا أن الطلاق قد يشرع في حال استحالة العشرة.

نوع من الغش

ولفت إلى أن خلاصة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله زوجه، فالنبي زوج ولم يتزوج كي يقاس عليه، مشيراً إلى أن إعلام الزوجة الأولى واجب، لكن الاستئذان ليس واجباً لما يترتب على إعلامها من حرية الاختيار بعد علمها.

وتابع مبروك عطية ، خلال برنامج "يحدث في مصر" على شاشة ام بي سي مصر: “نوع من الغش عدم الإعلام، ويترتب عليه أن الزواج الثاني سري، حيث أخفى عمن له علاقة سواء واحدة أو اثنين”.

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