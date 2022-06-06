أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في تعاملات اليوم الاثنين 6-6-2022، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,003 جنيهات للبيع و1,007 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,146 جنيها للبيع و1,151 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 860 جنيها للبيع و 863 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 669 جنيها للبيع و 671 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,024 جنيها للبيع و8,056 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35,649 جنيه للبيع و35,792 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي1,146,286 جنيه بيعا و1,150,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.