عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

صدى البلد

شهد سعر الذهب في مصر استقرارا في تعاملات اليوم الاثنين 6-6-2022، وفقا لما أعلنته شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية. 

أسعار الذهب

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,003 جنيهات للبيع و1,007 جنيهات للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,146 جنيها للبيع و1,151 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 860 جنيها للبيع و 863 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 669 جنيها للبيع و 671 جنيها للشراء  .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,024 جنيها للبيع و8,056 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35,649 جنيه للبيع و35,792 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي1,146,286  جنيه بيعا و1,150,857 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب الاقتصاد العالمى سعر جرام الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

ياسمين عبد العزيز لـ صدى البلد :الحمد لله ربنا مبيعملش حاجة وحشة

عروس كتب الكتاب المثيرة للجدل.. هل ما فعلته مع زوجها أمام الحضور حرامًا ؟

قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم إفريقيا

طفلة وليس على المريض حرج.. أول تعليق من زوج عروس كفر الدوار

إصابة مطرب الراب أفرو بسرطان في القلب.. ويعلق: النهاية ستكون قريبة

الزراعة : محاصيل مصر آمنة والبطيخ و الخوخ لا يسببان اسهال

ترشيحاتنا

درجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الاثنين 6-6-2022

طريقة التنفس تؤثر على عمرك الافتراضى .. انتبه لها

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 يونيو 2022

عامر حسين يحسم الجدل حول تعديل موعد مباراة القمة.. فيديو

التضامن الاجتماعى توقع بروتوكول مع جامعة العريش لإنشاء وحدة اجتماعية

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة.. لماذا خاف يوسف شاهين من نظرات محمود المليجي؟

ماذا قالت عروس كفر الدوار بعد فيديو «شيل أهلي في عينك»؟ ورد ناري من العريس.. شاهد

بشرى لمرضى الأورام.. التوصل لفيروس جدري قاتل يهاجم الخلايا السرطانية

هل تناول القهوة على معدة فارغة مضر.. إعرف الحقيقة

فيديو

الناس بتتنمر عليكي وقررت اتجوزك .. رسالةسعودي لآمبر هيرد تثير جدل السوشيال ميديا

1.3 مليون عملية.. الرئيس السيسي: لن يكون في مصر قوائم انتظار

وزير التموين يحسم جدل صرف الخبز المدعم للمواطنين.. فيديو

تشيل أهلي فـ عينيك..عروس تستفز السوشيال ميديا بشروطها على العريس أثناء عقد القران

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

اﻟﻤﺰﻳﺪ