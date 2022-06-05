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سيارات

تصل لـ 14 مليون درهم اماراتي..نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة|صور

نظرة شاملة عن بوجاتي
نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون

تمتلك شركة بوجاتي مكانة قوية وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى اصداراتها القوية والتي تتميز بقدراتها الهائلة على التسارع والانطلاق، إلى جانب التصميم السيارة الرياضي، والقدرات الفنية عالية الأداء.

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

وتعتبر السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 واحدة من ابرز الاصدارت التابعة للصانع الفرنسي المخضرم حيث تتمتع بالعديد من المقومات القوية، وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن تلك النسخة داخل السوق الاماراتي.

 

القدرات الفنية للسيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 

 

دعمت السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 بمحرك 8000 سي سي، مكون من 16 اسطوانة، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 1479 حصانا، بالاضافة إلى محرك اخر بقوة 1578 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 1600 نيوتن/متر.

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

وتصل السرعة القصوى للسيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 بنسبة تتراوح بين 350 و 440 كيلومتر في الساعة، بينما تستمد قدرات التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

ومن خلال الامكانيات الفنية للسيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/ساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.4 ثانية فقط. 

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

وتعتمد السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.711 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.544 متر، وبعرض يبلغ 2.037 متر، و 1.212 متر للارتفاع، بالاضافة إلى جنوط رياضية انيقة، ومقدمة مدببة مع مصابيح أمامية حادة المظهر.

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

وتضم السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 غطاء للمحرك عازل للصوت والحرارة وكذلك للزجاج ايضا، مع عتبة مصد جانبية، وصادم أمامي وخلفي رياضي، وانابيب عادم من الكروم مزدوجة الأداء، مع اضاءة نهارية LED، ومرايات للابواب الكترونية، وصمامات للطرق الوعرة، ومزيل للضباب، و ابواب بدون اطارات مدعومة بمقابض من الكروم.

نظرة شاملة عن بوجاتي شيرون الخارقة 

كما تحتوي السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 على نظام صوتي وترفيهي، وشاشة لعرض المعلومات، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وخاصية التفعيل الذكي ودخول السيارة بدون مفتاح، مع عداد مسافات، وحساسات سرعة ومطر، وسماعات لاسلكية، بالاضافة إلى حساسات حركة وكاميرا للمتابعة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

 

أسعار السيارة بوجاتي شيرون موديل 2022 في الامارات 

 

بوجاتي شيرون 2022 8.0T W16 Pur Sport 1500 PS بقيمة قدرها 13.220.000 درهم.

بوجاتي شيرون 2022 8.0T W16 Super Sport 1600 PS بقيمة قدرها 14.050.000 درهم.

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