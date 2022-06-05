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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد صلاح يتصدر تريند تويتر عقب تكريمه قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا

تكريم محمد صلاح
تكريم محمد صلاح

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم “محمد صلاح” لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب تكريمه قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

وتصدر اسم “محمد صلاح” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي تكريم محمد صلاح من قبل اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، كالاتي:

وحرص اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على تكريم محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخبنا الوطني، قبل انطلاق مباراة مصر وغينيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الغيني في أولى جولات دور المجموعات بتصفيات كأس أمم إفريقيا السنغال 2023.

وسلم مسئولو الاتحاد محمد صلاح درعًا خاصًا تقديرًا لجهوده خلال هذا الموسم مع منتخبنا الوطني وناديه ليفربول، مدون عليه عبارة "نفتخر بك دائمًا" باللغة الإنجليزية.

وحرص الجهات المنظمة لمباراة اليوم على عمل ممر شرفي لمحمد صلاح قبل انطلاق مواجهة غينيا.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح قد حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، مناصفة مع اللاعب الكوري سون، كما أمسى أكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم.

وأعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر في بداية مشواره مع الفراعنة بعد توليه المسؤولية خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، عن تشكيل المنتخب الوطني لمواجهة غينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023.

ويواجه منتخب مصر نظيره الغيني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار في ستاد القاهرة بحضور 40 ألف متفرج.

ويشهد تشكيل المنتخب مشاركة محمد أبو جبل في حراسة المرمى في ظل غياب محمد الشناوي بعد إصابته بفيروس كورونا.

ويعتمد إيهاب جلال على ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، عمرو السولية، حمدي فتحي وإمام عاشور، مع وجود الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح وعمر مرموش في الخط الأمامي بلا مهاجم صريح.

ويتكون تشكيل منتخب مصر لمواجهة غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أيمن أشرف - محمود حمدي الونش - ياسر إبراهيم - عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - عمر مرموش.

محمد صلاح صلاح المنتخب الوطني ليفربول مصر وغينيا

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