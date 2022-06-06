أخبار التوك شو| الرئيس السيسي لـ شباب أفريقيا: قادرون على تجاوز أي تحدٍ معًا.. أسامة ربيع: متوقع تحقيق 7 مليارات دولار هذا العام من قناة السويس

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

وزير العدل: اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية ستستمع لكافة الجهات

قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن كل المقترحات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية سواء من المجلس القومي للمرأة أو من غير القومي للمرأة أو من الأفراد ستوضع أمام اللجنة وسوف تبحث هذه المقترحات.

أحمد موسى: الدولة استطاعت القضاء على المساكن العشوائية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدول تعيد تجديد الوحدات الصحية في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة التي تعتبر إضافة إلى أهالينا في النجوع والمدن.



أسامة ربيع: عبور 80 سفينة من قناة السويس غدا..فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس تشهد غدا عبور 80 سفينة وهو رقم قياسي جديد.

أسامة ربيع: متوقع تحقيق 7 مليارات دولار هذا العام من قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قناة السويس شهدت عبور 900 ألف سفينة بعائد 131 مليار دولار في 47 سنة.

أحمد موسى: ممشي أهل مصر لخدمة المواطنين ويتعرض للتخريب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ممشى أهل مصر تعرض للتخريب؛ وهو في الأساس تم إنشائه خدمة للمواطنين، وترفيهًا لهم، لافتًا إلى أنه صورة حضارية مشرفة لخدمة المواطنين.

وزير العدل يكشف أسباب تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار عمر مروان وزير العدل تعليقاً على اللجنة المشكلة التي تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاض الهدف من إختيارها من القضاة تكون السمة المميزة لأي قاضي هي الحياد حيث أن القاضي لاينحاز لطرف على حساب طرف.

أحمد موسى: إفريقيا لديها 12% من احتياطي البترول و8 % من الغاز

قال الإعلامي أحمد موسى إن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية، مضيفا:" فريقيا لديها 12 % من احتياطي البترول و8 % من احتياطي الغاز و 30 % من احتياطي المعادن.



الرئيس السيسي لـ شباب أفريقيا: قادرون على تجاوز أي تحدٍ معًا |فيديو

نشر موقع الرئاسة تقريرا عن نشاط الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اليوم الأحد، الخامس من شهر يونيو 2022.