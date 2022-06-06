خبيرة مصرفية: الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لذعر عالمي

قالت الدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن هناك أزمة في مدخلات الإنتاج عالميًا، وهذا يؤثر على اقتصاديات العالم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة، موضحًة ان ارتفاع معدل الفائدة عالميًا يؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم، مما يؤدي إلى وجود انكماش على المستوى الاقتصادي.

وتابعت "الشافعي"، خلال حوارها مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء أمس الأحد، أن معدل الفائدة في مصر ارتفع لـ20%، وبعد ذلك انخفض لـ16%، ثم قامت الدولة بمجموعة من الحزم الإصلاحية مثل مبادرة "حياة كريمة"، خلاف تقديم إعانات للبطالة بهدف ضخ الأموال في السوق لإعادة النشاط الاقتصادي مرة أخرى، خلاف تحقيق البعد الاجتماعي.

مبادرة لدعم القطاع الصناعي

ولفتت إلى أن الدولة قامت بإعداد مبادرة لدعم القطاع الصناعي بفائدة 8%، خاصة وأن الدولة تسعى إلى التوسع في الإنتاج، موضحًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت لزعر عالمي، ورغم ذلك حققت مصر معدل نمو8.9% في الربع الأول.