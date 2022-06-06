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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إيقاف أعمال بناء مخالف بمدينة الأقصر

صدى البلد

نفذ مجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، قرار إيقاف أعمال بناء مخالف بشارع مقار بمنطقة حي وسط عبارة عن بناء قواطيع من الطوب الأبيض على مساحة ٦٠ م وعلى الفور تم الإزالة في المهد بحضور أيمن حسين رئيس حي وسط، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.
 كما قام مجلس مدينة الأقصر تحت إشراف سكرتير عام المدينة أحمد أبو عيش ، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر بمشاركة اللواء محمد الصاوي مساعد مدير أمن الأقصر، ومحمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر الأقصر، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة عدد (٢) قرار إزالة بناء بدون ترخيص، تنفيذاً لأحكام المادة ٦٠ من قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨. 

وشملت أعمال الحملة، القرار الأول  قام المخالف بغلق المدخل الخاص بالبوابة الخارجية لسور العقار بالطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الأرضي بدون ترخيص بمساحة ٢م ×٢م = ٤ م٢ بشارع سيالة بدران شرق السكة الحديد.


والقرار الثاني  قام المخالف ببناء دورة مياه أسفل سلم من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بالدور الأرضي بدون ترخيص من الجهة المختصة، بمساحة ١م ×٢م = ٢م٢ تقريباً، بشارع موسى بن نصير بجوار شركة الكهرباء الجديدة، وتمت الإزالات حتى مستوى سطح الأرض بإجمالي مساحة ٦م٢.

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كما قام حي شرق، بتنفيذ حملة مكبرة لإيقاف أعمال تشطيبات دور رابع علوي مخالف بشارع محفوظ المتفرع من سيالة بدران بحي شرق على مساحة ١٢٠ م تقريباً، بحضور محمود فهيم ومدحت عبد العال نائبي رئيس الحي ، وتم التحفظ على مواد البناء، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.


وفي حي المطار، أثناء المرور اليومي، تم رصد مخالفة تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة حي المطار، عبارة عن سلم متعدى على حرم الطريق بنجع البني بعرض ١ م ، وارتفاع ١٢٠ سم، وتمت ازالته في المهد بحضور يوسف محمد علي رئيس الحي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

 

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