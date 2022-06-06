رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بشبين الكوم

تفقد الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، صباح اليوم الاثنين، لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، لمتابعة لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي في يومها الثاني وبودي الطلاب امتحان مادة الديناميكا.



يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس جامعة الأزهر، الدائمة والمستمرة لجميع أعمال الامتحانات بمؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالقاهرة والأقاليم وتأكيدا على التعاون التام بين كافة قطاعات الأزهر الشريف المختلفة ( الجامعة - قطاع المعاهد الأزهرية - مجمع البحوث الإسلامية).



وشدد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظا على صحة وسلامة الجميع، إضافة للالتزام بضوابط أداء الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، لمساعدتهم خلال فترة الامتحانات.



كان في استقبال رئيس جامعة الأزهر خلال الجولة الشيخ محمد أبو العينين رئيس لجنة معهد البنين النموذجي بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ووكلاء اللجنة.



جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي بدأت السبت الماضي بأداء الامتحانات في مادتي الفقه والتفسير وقد قام رئيس الجامعة بتفقد لجنة معهد القاهرة بالعباسية يوم السبت الماضي.