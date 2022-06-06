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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة عددا من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة.

كما تشهد الجلسة اليوم مناقشة عددا من تقارير اللجان النوعية بشأن مجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وتضمنت قائمة الطلبات الموجهة لوزيرة البيئة ما يأتي:

1- طلبات إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية.

أ- طلبات إحاطة مقدمة من:

1- العضو رشا رمضان


2- العضو محمد نشأت العمده


3-  العضو أحمد علي إبراهيم


4-  العضو أحمد فرغلي


5-  العضو أحمد سمير صالح


6-  العضو ضياء الدين داود


7-  العضو زكريا حسان


8-  العضو أيمن محسب


9-  العضو شريف الورداني


10-  العضو عبد المنعم إمام


11-  العضو أحمد إسماعيل


12-  العضو أحمد الشرقاوي


13-  العضو آيه فوزي


14-  العضو ناصر عطية


15-  العضو محمود أبو الخير


16-  العضو أحمد حجازي


17-  العضو أماني الشعولي


18-  العضو سحر صدقي


19-  العضو عادل النجار


20-  العضو عمرو القطامي


21-  العضو آيات الحداد


22-  العضو محمود البرعي


23-  العضو الحسيني جلال


24-  العضو نشأت فؤاد عباس


25-  العضو كريم السادات


26-  العضو جمال عبيد


27-  العضو علي البدري


28-  العضو عامر الشوربجي


29-  العضو حمادة زهير الفولي


30-  العضو آمال عبد الحميد


31-  العضو أحمد الخشن


32-   العضو رزق راغب ضيف الله


33-  العضو ايلاريا سمير حارص


34-  العضو علاء قريطم


35-  العضو أحمد يحيى الجحش


36-  العضو بلال النحال


37-  العضو العربي فؤاد


38-  العضو ولاء التمامي


39-  العضو فؤاد أباظة


40-  العضو مجدي سيف


41-  العضو حسن عبد الوهاب


42-  العضو إيهاب عبد العظيم


43-  العضو أحمد حته


44-  العضو عصام العمدة


45-  العضو أحمد الحديدي


46-  العضو محمد حسين الحمامي


47-  العضو نادر عبده


48-  العضو حسام المندوه


49-  العضو أحمد سعد نويصر


50-   العضو عبد الله أحمد عبد الله


51-   العضو أسماء سعد الجمال


52-   العضو حسن طارق عمار


ب - سؤال مقدم من: العضو أحمد بلال البرلسي

جـ - طلب مناقشة عامة مقدم من السيد العضو علاء عصام وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن إحلال السيارات التي تعمل بالوقود بالسيارات الكهربائية حفاظا على المناخ والبيئة.

2- طلبا إحاطة وسؤالان وطلبات مناقشة عامة عن جهود الوزارة لمواجهة التغيرات المناخية.

   أ - طلبا إحاطة مقدمان من:


1-  العضو فتحي قنديل


2-  العضو هناء فاروق

 

ب - سؤالان مقدمان من:

1-  العضو جيهان البيومي


2-   العضو  أحمد حمدي خطاب

جـ - طلبات مناقشة عامة مقدمة من:

1.  العضو ولاء عبد الفتاح وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مجابهة مخاطر التغيرات المناخية.

2.  العضو ميرفت آلكسان وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية.

3. العضو أحمد حته وأكثر من عشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر.

3- طلبات إحاطة عن تأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، مقدمة من:


1-  العضو ألفت المزلاوي


2-  العضو علي نور


3-  العضو لطفي شحاتة

الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس الوزراء وزير البيئة التلوث البيئي للهواء

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