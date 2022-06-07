تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023 .. صور

تواصل شركة تويوتا اليابانية من تعزيز تواجدها عبر العديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة الشهيرة GR 86 والتي انضمت لقسم السباقات Gazoo Racing، ويبدو أن هذه النسخة سوف تخوض رحلة جديدة عبر إصدار خاص يحمل اللقب Special Edition موديل 2023.

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023

تعتمد السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 2400 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 228 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي أو يدوي "مانيوال" سداسي النقلات.

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023

وبهذه القدرات تتسارع السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 6.6 ثانية عبر ناقل الحركة اليدوي، بينما تنطلق من نفس النقطة وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 6.1 ثانية باستخدام علبة التروس الأوتوماتيكية.

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 على بعض التقنيات القياسية والتجهيزات الأخرى، مثل شاشة لعرض الوسائط المتعددة والتي يبلغ قياسها 8 بوصة، مع إمكانية دعم التطبيقات الحديثة، ونظام صوتي وترفيهي مكون من 8 مكبرات صوتية، بالإضافة إلى مقاعد امامية قابلة للدفئة، مع مكيف هواء، ومنظومة المكابح عالية الأداء بالإضافة لوسائل الحماية.

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023

وترتكز السيارة تويوتا Special Edition موديل 2023 على جنوط رياضية انيقة يبلغ قياسها 18 بوصة، مع طلاء خارجي باللون البرتقالي المميز، مع منظومة عادم ثنائية الأداء، وسبويلر خلفي، مع بعض اللمسات الخارجي باللون الأسود، وفتحات تهوية جانبية بالناحية الأمامية.