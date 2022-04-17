عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة.. صور

قدمت شركة GMC اللمحة الأولى عن سيارة كانيون الجديدة موديل 2023، وذلك ظهورها الرسمي للمرة الأولى هذا الصيف وقد أعيد تصميمها لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

 

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع.. فيديو

عرضت قناة Carwow البريطانية على يوتيوب مقطع فيديو لسباق تسارع يجمع  BMW M240i  لمعرفة ما إذا كانت سلسلة BMW 2 الحالية عالية المواصفات لديها ما يلزم للتنافس ضد إصدارات الأداء الكاملة لمنافسيها الألمان  Audi RS3 و Mercedes-AMG CLA 45 S.

تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. صور

تعتبر سيارة السيدان تويوتا كراون و احدة من أشهر موديلات تويوتا على المدى الطويل، لكن الشركة اليابانية الآن على وشك اجراء تغيير كامل في الطراز، وتقول مصادر من اليابان إن السيارة البالغة من العمر 67 عاماً يتم تحويلها إلى سيارة دفع رباعي لإبقائها مناسبة في سوق مولع بحب المركبات المخصصة للطرق الورعة.

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال.. تفاصيل

دم رئيس تسلا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عرضاً جديدا بقيمة بقيمة 43 مليار دولار لشراء جميع أسهم شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" وتحويلها إلى شركة خاصة له ، وتأتي هذه الخطوة منه بعد أيام من شرائه لحصة 9.2% تقريباً من أسهم تويتر ليكون المساهم الأكبر في الشركة.

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة.. صور

رصدت قناة Varryx على موقع يوتيوب نسخة خاصة اكثر قوة من سيارة فيراري روما، حيث يعتقد ان النموذج الأولي يأتي بمحرك V12يتميز عن أي سيارة سياحية عادية تعمل بمحرك V8 ، ومن المعتقد أنه يحمل محرك V12 تحت ذلك الجسم المموه، وهذا يظهر بالفعل قوته.

GMC BMW AUDI تويوتا تويتر فيراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تمنع استيراد منتجات المراعي وليبتون وبرسيل.. مستندات

تم ضبطه في نهار رمضان.. القصة الكاملة للقبض على مقدم برنامج "كريزي تاكسي"

بداية من مايو.. زيادة أسعار المياه الغازية بيبسي وكوكاكولا وبريل شعير.. تعرف عليها

أشرف زكي: أحمد عز جاب لي شنطة فلوس لما كانت ظروفي صعبة| فيديو

أبرز العطور العالمية.. مصر تمنع استيراد منتجات جاكوار وبينتلي| التفاصيل كاملة

سعر الذهب اليوم الأحد 17-4-2022

حريق بجوار فيلا عادل إمام.. ضبط مالك المخزن وفحص التراخيص

تعليق نارى من شوبير على فرص الأهلى فى الصعود أمام الرجاء.. شاهد

موضوعات متعلقة

GMC كانيون موديل 2023 تأتي بتصميم AT4X للطرق الوعرة.. صور

مواجهة نارية بين BMW M240i و Audi RS3 و AMG CLA 45 S في سباق تسارع.. فيديو

تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. صور

إيلون ماسك يعرض شراء جميع أسهم تويتر بقيمة 160 مليار ريال.. تفاصيل

فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة.. صور

رئيس قسم التصميم في BMW يشرح احدث تقنيات التصميم في X7 موديل 2023.. فيديو

BMW تراقب عملاءها أثناء القيادة لتطوير سياراتها مستقبلاً.. صور

كيا نيرو موديل 2022 الجديدة تظهر لأول مرة في نيويورك .. صور

ترشيحاتنا

أهمية أذكار الصباح والمساء.. بركة الرزق والخروج من الكرب والضيق

على التابلت .. غدًا انطلاق الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد لحظة إنقاذ امرأة من الموت بأعجوبة أثناء قفزها من النافذة|فيديو

مسابقة تعيين 30 ألف معلم..طارق شوقي: مؤتمر قبل العيد لإعلان أماكن التقديم والامتحانات

بدء تدريبات معلمي اللغة العربية على منصة التطوير المهني عبر هذا الرابط

أهم الأخبار| نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبي الأهلى بعد الفوز.. والأوقاف تضع 5 ضوابط لإقامة صلاة عيد الفطر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة بيئية تهدد البحر المتوسط بعد غرق ألف طن من النفط.. صور

لن تصدق.. رجل يحول حافلة متهالكة إلى منزل فخم|صور

أجر خرافي لعمرو دياب في "السر".. هل تقاضى الهضبة 16 مليون جنيه في إعلان البريد؟

بسحله وركوبه.. رواد شاطئ يعذبون دولفين حتى الموت في أمريكا|شاهد

فيديو

فيديوجراف.. بعد شائعة وفاة والدتها .. ابنة صفاء ابو السعود تظهر بالحجاب

كنت مُعرض للموت في أي لحظة.. تصريحات مثيرة لـ أشرف زكي

إجراءات انتقامية.. حظر دخول جونسون إلى روسيا لهذا السبب

أسلوبه في التفسير علامة بارزة .. أجمل حكايات الشعراوي عن استجابة الدعاء له

المزيد

ساحة رأي

الحنيفية .. سنة الله في الكون إلى يوم القيامة

محمد ناجي زاهي يكتب: الاختيار يعالج أفكار الجماعة المسمومة

خالد الشناوي يكتب: كبسولات رمضانية

تي.. السيدة العظيمة

حسام الفقي يكتب: «الاختيار 3» وإفشال مخطط خطف مصر

الابتسامة أقصر طريق لمحبة القلوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

سر الخلطة المصرية

عبدالرازق توفيق

من آن لآخر

رشا شكر

الكبير أوي .. أحمد مكي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «21» 

كريمة أبو العينين

الجهر بالمعصية

أحمد آل علي

الاقتصاد العالمي.. بين مطرقة الأزمات وسندان الحروب

سمية عبدالمنعم

ونس روحي

عبدالمعطى أحمد

وانتصرت مصر في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ