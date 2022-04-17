أخبار السيارات| تويوتا تحول سيارة كراون من سيدان إلى SUV بعد 67 عاما.. فيراري تشعل حلبات الاختبار بسيارة جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

قدمت شركة GMC اللمحة الأولى عن سيارة كانيون الجديدة موديل 2023، وذلك ظهورها الرسمي للمرة الأولى هذا الصيف وقد أعيد تصميمها لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

عرضت قناة Carwow البريطانية على يوتيوب مقطع فيديو لسباق تسارع يجمع BMW M240i لمعرفة ما إذا كانت سلسلة BMW 2 الحالية عالية المواصفات لديها ما يلزم للتنافس ضد إصدارات الأداء الكاملة لمنافسيها الألمان Audi RS3 و Mercedes-AMG CLA 45 S.

تعتبر سيارة السيدان تويوتا كراون و احدة من أشهر موديلات تويوتا على المدى الطويل، لكن الشركة اليابانية الآن على وشك اجراء تغيير كامل في الطراز، وتقول مصادر من اليابان إن السيارة البالغة من العمر 67 عاماً يتم تحويلها إلى سيارة دفع رباعي لإبقائها مناسبة في سوق مولع بحب المركبات المخصصة للطرق الورعة.

دم رئيس تسلا، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عرضاً جديدا بقيمة بقيمة 43 مليار دولار لشراء جميع أسهم شركة تويتر المالكة لموقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" وتحويلها إلى شركة خاصة له ، وتأتي هذه الخطوة منه بعد أيام من شرائه لحصة 9.2% تقريباً من أسهم تويتر ليكون المساهم الأكبر في الشركة.

رصدت قناة Varryx على موقع يوتيوب نسخة خاصة اكثر قوة من سيارة فيراري روما، حيث يعتقد ان النموذج الأولي يأتي بمحرك V12يتميز عن أي سيارة سياحية عادية تعمل بمحرك V8 ، ومن المعتقد أنه يحمل محرك V12 تحت ذلك الجسم المموه، وهذا يظهر بالفعل قوته.