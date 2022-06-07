بعد فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الدراسي 2022-2023.. يتم تجميع البيانات والإخطار بموعدها ومكانها.. والطلاب: توفر لنا البرامج التي نسعى للالتحاق بها خارج مصر

التعليم العالي:

عدد الطلاب الذين تقدموا للجامعات الأهلية تخطى ال 2000 طالب

إجراء الاختبارات مبكرا لأنها تتطلب وقت

يتم تجميع بيانات الطالب ومن ثم يتم إخطار الطالب بموعد الاختبارات ومكانها

أعلنت الجامعات الأهلية المصرية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة، الجلالة) عن فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي (٢٠٢٢-٢٠٢٣) اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٤/٦/٢٠٢٢ وحتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٢، وذلك للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ أو العام السابق ٢٠٢٠-٢٠٢١ بنفس قواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.



وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.



يتاح التقدم هذا العام للحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية.

وتدعو الجامعات الأربعة الطلاب المصريين للتقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التي توفرها للطلاب المصريين داخل الوطن وخارجه.

https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وفيما يخص الطلاب غير المصريين الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية، يُمكنهم التوجه مباشرة لمقار الجامعات أو التقديم عبر بوابة الطلاب الوافدين الإلكترونية.

https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتُعتبر امتحانات التقدم والقبول واحدة من أهم مميزات منظومة الالتحاق بالبرامج الحديثة والمستقبلية التي تطرحها منظومة الجامعات الأهلية المصرية، حيث تهدف الاختبارات التي تعقد بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تدخل بشري إلى قياس قدرة الطالب، ومدى ملاءمة سماته المعرفية والعقلية لنوعية دراسته التي يرغب في التقدم لها؛ مما يجعل من نجاح الطالب في البرنامج الذي سيلتحق به مؤكدًا بشكل أكبر، ويُظهر مدى استعداد الطالب لاجتياز البرنامج، واكتساب المؤهلات اللازمة لوظيفة المستقبل.

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه قد تم فتح التنسيق للجامعات الأهلية الأربعة، للعام الدراسي 2022-2023 مبكرًا وذلك لكي يكون هناك وقت لخوض الطلاب امتحانات التقدم والقبول، نظرا إلى أن إجراء هذه الامتحانات يتطلب وقت .

وأضاف المصدر لصدى البلد أنه يتم تجميع بيانات الطالب ومن ثم يتم إخطار الطالب بموعد الاختبارات ومكانها ، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا للجامعات الأهلية تخطى ال 2000 طالب بينما الجامعات مستمرة في استقبال الطلاب.



وأشار إلى أنه يمكن لطلاب الثانوية الفنية التقديم بشرط، اجتياز الاختبار المعرفي الإلكتروني، بالإضافة إلى اختبار التفكير التحليلي والنقدي وذلك يمثل نسبة 30% من المجموع الإعتباري، ذلك إلى جانب 70% مجموع الثانوية الفنية.

بينما قالت الطالبة مريم عادل، إن الجامعات الأهلية تجذب الطلاب لها لأنها توفر كافة البرامج التعليمية الهامة التي يسعى الطلاب للالتحاق بها خارح مصر.



وأشار الطالب محمود مجدي ، إلى أنه من خلال دراسته بالجامعات الأهلية تعرف على أن التعليم العالي المصري به قد كبير من التطور الذي لم يكن يتخيل أن يحدث بشكل سريع ، مشيرا إلى أن الأمر لا يتوقف على الدراسة فقط بل الأنشطة أيضا.



وأوضح طارق علي، أن الجامعات الأهلية أصبحت توفر شهادات مزدوجة توفر على الطالب للسفر للخارج فقد استطاعت ان تعوض على الطلاب السفر للخارج للدراسة وتأهيلهم لسوق العمل .



جدير بالذكر أن اختبارات القبول تنقسم إلى جزأين رئيسيين:

• الاختبار الأول: ويكون مخصصًا للطالب حسب نوعية المجال الذي يتقدم له، حيث يتم تطوير اختبار معرفي إلكتروني مخصص لكل طالب؛ لقياس قدراته المعرفية في المواد الدراسية التي درسها في مراحله الدراسية السابقة، والمتعلقة بالبرنامج الدراسي المتقدم له، فعلى سبيل المثال يركز اختبار الطلاب المتقدمين لمجالات الهندسة، والحوسبة، والذكاء الاصطناعي على المعارف الرياضية، والفيزيائية، وفيما يركز اختبار الطلاب المتقدمين لبرامج الطب، والصيدلة، وما يُماثلها على المعارف البيولوجية، والكيمياء.

وتُعقد هذه الاختبارات في مراكز الاختبارات الإلكترونية بالجامعات الأهلية المصرية أو أونلاين من المنزل، بمراقبة إلكترونية كاملة، وتُمثل نتيجة الاختبار المعرفي ما نسبته ٢٥٪؜ من المجموع الاعتباري الذي يُرشح على أساسه الطالب، ويحق للطالب التقدم لأكثر من مجال دراسي حسب شهادته الثانوية، ومن ثم يُعقد له أكثر من اختبار.

• الاختبار الثاني: هو اختبار دولي لقياس المهارات العقلية، والتفكير النقدي للطالب، حيث يُقيم الاختبار قياس مهارات حل المشاكل وتحليلها، ومهارات الإبداع، والتفسير، والتقييم، وأخيرًا بناء العلاقات السببية، وهذا الاختبار شديد الأهمية؛ لتوجيه الطالب لنوعية الدراسة المؤهل لها، ويمثل ما نسبته ٥٪؜ من المجموع الاعتباري.

وتؤدي اختبارات القبول دورا محوريا في توجيه الطالب لنوعية الدراسة التي تُناسب قدراته وميوله، واستعداده المعرفي والعقلي، وبالتالي ضمان اجتيازه للبرنامج، وعدم إضاعة الوقت والمال في دراسة الطالب لمجال دراسي غير مستعد له.

كما تُمثل فرصة إضافية للطالب، حيث يُسهم بنسبة ٣٠٪؜ من مجموعه الاعتباري، في حين تمثل درجته التي حصل عليها في الثانوية العامة أو ما يُعادلها ٧٠٪؜ من المجموع الاعتباري الذي يتم ترشيحه بناء عليه.

ويقدم الموقع الإلكتروني لمنظومة تنسيق الجامعات الأهلية عددًا من الخدمات والمرونة الفائقة للطلاب المتقدمين، حيث يحتوي على فيديوهات إرشادية، ونماذج من الاختبارات؛ ليتدرب المتقدم عليها، كما يتيح للطالب إدخال ٢٠ رغبة مختلفة، ويمكنه تعديلها، وإعادة ترتيبها، والحذف والإضافة لهذه القائمة قبل إنهائها وإرسالها تلقائيًّا لمكتب تنسيق الجامعات الأهلية؛ لتحديد مكان ومواعيد الاختبارات للطالب، ويتم التواصل مع الطالب الذي استنفد رغباته لزيادة رغبات جديدة.

تطورات إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة:



بينما قال الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، أنه قد تم الاتفاق على تحديد قائمة باحتياجات كل جامعة أهلية من أثاث وأجهزة وتجهيزات للمعامل والورش الخاص بالعامين الدراسيين الأول والثاني، وكذلك مُقومات البنية الأساسية المعلوماتية، لتتوافق مع البرامج الدراسية الخاصة بكل جامعة.

وأكد نائب الوزير على أهمية أن يتم تجهيز الجامعات الأهلية والتكنولوجية بأحدث الأجهزة اللازمة للمعامل والمراكز البحثية، والتي تتناسب مع الاحتياجات الوظيفية والتعليمية للبرامج الجديدة التي سيتم تقديمها بهذه الجامعات.