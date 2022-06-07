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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني الناظر يحذر من التعرض للشمس الحارقة في فصل الصيف

صدى البلد

حرص الدكتور هاني الناظر، أستاذ أمراض جلدية، على توضيح الكثير من الجوانب التي يجب على المواطن الالتزام بها في ظل ارتفاع درجة الحرارة طوال فصل الصيف لتجنب التعرض للأشعة الحارقة.

وأكد «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، أنه يجب تقليل التعرض لأشعة الشمس وقت الظهيرة مع ارتداء ملابس قطنية فاتحة كي تقوم بعكس الحرارة.

وأضاف في حديثه أنه يجب أن يكون لكل مواطن شمسية خاصة به يأخذها معه في حال الخروج من المنزل وقت الظهيرة لحماية الجلد من الشمس والأشعة الحارقة، مشيرًا إلى استخدام الشمسية في فصل الصيف يجب أن يكون أكثر من الشتاء.

وأشار إلى أن شرب المياه من أهم الوسائل التي يجب الالتزام بها في ظل ارتفاع درجة الحرارة، كما يجب الإكثار من تناول الخضروات والفواكهة الطازجة والبعد عن الحلوى المصنعة مع المحافظة على الاستحمام بمياه باردة وليس ساخنة.

 

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