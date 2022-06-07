استمرار تلقي طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء، تلقي طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الجاري 2021_2022م .، حيث بلغ إجمالي المتقدمين بطلبات تظلم 307 تظلمات خلال الأيام الماضية ، ويستمر تلقي الطلبات حتي يوم 14 يونيو الجاري .

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد التظلمات في مادة اللغة الغربية 67 تظلما ، ومادة الرياضيات 44 تظلما ، و49 تظلمات في مادة العلوم ، و 40 تظلما في مادة الدراسات الاجتماعية ، 106 تظلما في مادة اللغة الإنجليزية، وتظلم واحد في مادة الحاسب الآلي .

لمدة 15 يوما

ومما يذكر أن التظلمات من نتيجة الشهادة الاعدادية، قد تم فتحها لمدة 15 يومًا اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضى.

حيث تم اعتماد واعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء للعام الدراسى 2021/2022م من اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه المحافظ ، بنسبة نجاح بلغت 82 ٪ من المتقدمين للامتحانات.

