فركش.. محمد إمام يعلن الانتهاء من تصوير فيلم عمهم

أعلن الفنان محمد إمام عن الانتهاء من تصوير فيلم عمهم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب محمد إمام في تويتة له: “بعد سنتين كتابة و تحضير و تصوير .. فركش فيلم #عمهم .. شكراً لكل زملائي و صناع العمل اللي خلوني احقق حلم من احلامي و اقدملكم فيلم زي ده .. إن شاء الله يعجبكم جداً .. ميعادنا في #العيد_الكبير بإذن الله”.

وسبق أن طرح المنتج أحمد السبكي، البوستر التشويقي لأحدث أعماله “عمهم” للنجم محمد إمام والذي من المقرر طرحه بموسم عيد الأضحى المبارك في جميع دور العرض السينمائية.

“عمهم” بطولة محمد إمام وهدي المفتي ومحمد سلام وسيد رجب ومحمد أنور ورياض الخولي وايتن عامر ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد لطفي والشحات مبروك.

ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف وسام صبري وإشراف عام كريم السبكي وإخراج حسين المنباوي.