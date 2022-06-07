ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية

ينشر موقع صدى البلد الاخبارى أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد اعتمادها رسميًا من محافظ القليوبية.

وجاء الأوائل بادارات طوخ وبنها وكفر شكر والعبور والخصوص.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68 % بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.



ويتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم ، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة مؤكداً ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبه اكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفا و533 طالبا وطالبة،أدى الامتحان115 الفا و 480 طالبا وطالبة.