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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

دار الشروق تصدر الطبعة الخامسة من تاريخ الفكر الصهيوني

صدى البلد


أصدرت دار الشروق الطبعة الخامسة من كتاب "تاريخ الفكر الصهيوني" للدكتور عبد الوهاب المسيري.


 في هذا الكتاب المهم يتناول الدكتور عبد الوهاب المسيري بالعرض والتحليل تاريخ الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية وجذورها في الحضارة الغربية، وتعد هذه الدراسة استكمالا وتطويرا للأطروحات العامة التي تناولها المسيري في دراساته المتعددة عن الظاهرة الصهيونية.

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اجتماع تشاورى في الفيوم لنشر ثقافة حقوق الإنسان

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محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات اللقاءات التشاورية لنشر ثقافة حقوق الإنسان


يتتبع الكتاب تاريخ الفكر الصهيوني قبل هرتزل وبلفور، والمراحل التي مرت بها حتى تبلورها في مطلع القرن العشرين. ثم يتعرض للجذور الغريبة للفكر الصهيوني، مسلطاً الضوء على علاقة الصهيونية بالاتجاهات الفكرية الغربية، كالرومانسية والنيتشوية، وبالحركات السياسية الغربية، كالنازية والفاشية. ثم يستعرض أهم التيارات الصهيونية وأوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهما قبل أن يناقش وضع الصهيونية في الوقت الراهن وموقفها من الجماعات اليهودية في العالم وملامح أزمتها التاريخية.

الحركة الصهيونية القرن العشرين مكتبات الشروق ثقافة حقوق الإنسان دار الشروق للنشر

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