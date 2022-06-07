دار الشروق تصدر الطبعة الخامسة من تاريخ الفكر الصهيوني



أصدرت دار الشروق الطبعة الخامسة من كتاب "تاريخ الفكر الصهيوني" للدكتور عبد الوهاب المسيري.



في هذا الكتاب المهم يتناول الدكتور عبد الوهاب المسيري بالعرض والتحليل تاريخ الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية وجذورها في الحضارة الغربية، وتعد هذه الدراسة استكمالا وتطويرا للأطروحات العامة التي تناولها المسيري في دراساته المتعددة عن الظاهرة الصهيونية.



يتتبع الكتاب تاريخ الفكر الصهيوني قبل هرتزل وبلفور، والمراحل التي مرت بها حتى تبلورها في مطلع القرن العشرين. ثم يتعرض للجذور الغريبة للفكر الصهيوني، مسلطاً الضوء على علاقة الصهيونية بالاتجاهات الفكرية الغربية، كالرومانسية والنيتشوية، وبالحركات السياسية الغربية، كالنازية والفاشية. ثم يستعرض أهم التيارات الصهيونية وأوجه الاتفاق والاختلاف فيما بينهما قبل أن يناقش وضع الصهيونية في الوقت الراهن وموقفها من الجماعات اليهودية في العالم وملامح أزمتها التاريخية.