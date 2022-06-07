عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كشفته سلاسل جبال البحر الأحمر.. محمد صلاح يقضى اجازته في الجونة

كشفته سلاسل جبال
كشفته سلاسل جبال البحر الأحمركشفت محمد صلاح

كشفت مصادر مقربة من اللاعب المصرى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي عن قيامه بقضاء اجازته في الجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر، مستشهدا بالصورة التى نشرها اللاعب خلال رحلته البحرية على أحد اليخوت المملوكة لأحد أصدقائه بالجونة.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب المصرى محمد صلاح حاول اخفاء المكان الذى يقضى به اجازته ولكن كشفته سلاسل الجبال الموجودة فى الخلفية وهى سلاسل جبال البحر الأحمر المميزة .

كان النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي والفراعنة، قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة أثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.

وقد ارتفعت أسهم أحمد رفعت لاعب فيوتشر فى المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطنى الأول خلال مباراة إثيوبيا، المقرر لها بعد غد الخميس، فى تصفيات أمم أفريقيا التى ستُقام فى كوت ديفوار عام 2023.

وقرر إيهاب جلال المدير الفنى للمنتخب الوطنى ضم أحمد رفعت لقائمة الفراعنة التى ستطير ظهر اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة لخوض مباراة إثيوبيا التى ستقام فى السادسة من مساء بعد غد الخميس، بتوقيت القاهرة فى مالاوى.

وتُقام مباراة مصر وإثيوبيا فى مالاوى بسبب رفض إقامة مباريات إثيوبيا بملاعبها لعدم تطابقها للمواصفات الدولية.

وتُشير الدلائل إلى أن فرص أحمد رفعت فى الظهور مع المنتخب الوطنى أمام إثيوبيا تبدو قوية بسبب الغيابات الكثيرة التى يعانى منها المنتخب القومى فى موقعة الخميس المقبل، حيث سيغيب الثلاثى محمد صلاح ومحمد الننى وتريزيجيه للإصابات المختلفة.

وفضل الجهاز الفنى لمنتخب مصر إراحة محمد صلاح في مباراة إثيوبيا ومنحه راحة عقب إجرائه لأشعة أثبتت وجود شد خفيف، كما أجرى محمود تريزيجيه أشعة أثبتت إصابته بشد فى العضلات لذا خرج من حسابات الجهاز الفني من مباراة إثيوبيا.

محمد صلاح البحر الأحمر ليفربول الانجليزي منتخب مصر محمد النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

متورط بترويج الليزر بالسنغال | فرج عامر: كله بالمستندات في الوقت المناسب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

ترشيحاتنا

الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما أمام الين الياباني

قتل والده وأشقاءه.. الداخلية تضبط مرتكب حادث قنا

الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري

قوافل صندوق تحيا مصر تصل وسط سيناء لتوفير الدعم الغذائي لـ2000 أسرة

رئيس هيئة الاستثمار يدعو رجال الأعمال القطريين لزيارة مصر وتعزيز التعاون

مخاطر الهجرة غير الشرعية ورشة عمل للقومي لحقوق الإنسان بكفر الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ