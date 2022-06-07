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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب كليتي الطب البيطري والصيدلة بجامعة كفر الشيخ يؤدون الاختبارات الإلكترونية.. صور

الاختبارات الإلكترونية
الاختبارات الإلكترونية في كفر الشيخ

 

شهدت جامعة كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، أداء 518 طالباً بالفرقة الأولى الاختبارات الإلكترونية النهائية بكلية الطب البيطري و 119 طالباً في الفرقة الثالثة كلية الصيدلة "كلينيكال".

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة.

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وجاءت هذه الاختبارات بحضور الدكتور فؤاد فراج، والدكتورة فريدة سالم، مديري وحدات القياس والتقويم والاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب البيطري والصيدلة

جاء ذلك بإشراف فني للدكتور تامر كامل مدير مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والدكتور عمرو أبو هاني مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة.

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