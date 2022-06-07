نبيل الحلفاوى يكشف عن مؤسس المسرح الكويتى

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يرد فيه على تساؤل أحد متابعيه عن مؤسس المسرح الكويتى.

وسال أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى قائلا : “مش اللى أسس مسرح الكويت الفنان د. أحمد عبد الحليم زوج القديرة عايدة عبد العزيز”.

ورد نبيل الحلفاوى قائلا : "لا.. زكي طليمات هو من أسس فرقةالمسرح العربي في الكويت بعد استقلالها في مطلع الستينيات وأسس معهدا للدراسات المسرحيةوالذي صار في السبيعينيات معهدا عاليا للفنون المسرحية وكان احمد عبد الحليم أحد المسرحيين الذين سافروا في هذه المرحلة للتدريس بالمعهد والإسهام في النشاط المسرحي الكويتى".

نبيل الحلفاوى

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وغرد نبيل الحلفاوي، قائلا: "يخلق من الشبه أربعين، الشبه لا يكون في الشكل فحسب، ولكن أحيانا في طريقة الكلام، لا أتكلم عن ابن وأبيه من خلال الوراثة، وإنما بعيدا عن صلة قرابة".

وتابع "الحلفاوي": "لاحظتها من مدة بالنسبة لكريم عبد العزيز/يوسف شعبان، وحاليا لاحظتها بالنسبة لأحمدعز/مصطفى فهمي، لا شبهة تقليد أو تأثر بل يخلق من الشبه".