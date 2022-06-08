البحوث الفلكية تشارك فى معرض الدراسة فى اليابان 2022.. اليوم

ينظم المعهد القومي البحوث الفلكية والچيوفيزيقية، معرض الدراسة في اليابان 2022، وتأتى فى إطار المبادرة المصرية اليابانية في التعليم إنطلاقا من توجهات القيادة السياسية المصرية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتطوير مستوي التعليم في مصر.

واوضح المعهد إلى انه سوف يتم تنظيم محاضرات عن البرامج الدراسية والمنح الدراسية المتاحة بإضافة إلى معلومات عن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم .

وتقام المحاضرة اليوم الاربعاء الموافق 8 يونيو 2022، فى تمام الساعة 10 صباحآ.

وعلى جانب آخر كان قد أعلن المعهد أن أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر يونيو 2022 وهى كالتالي:

3 يونيو - يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء عند دخول الليل وحتى غروبهما في التاسعة والنصف مساءا تقريبا .

4 يونيو - يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل في برج السرطان في هذا اليوم .

14 يونيو - اكتمال القمر (بدر ذو القعدة) حيث يكتمل قرص القمر تماما ويبلغ لمعانه 99.7 % ، ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة تزامنا مع حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام .

16 يونيو - يصل كوكب عطارد اقصى استطالة له تبلغ 23.2 درجة من الشمس ، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير عطارد .

18 يونيو - يقترن القمر مع كوكب زحل في هذا اليوم .

21 يونيو - الانقلاب الصيفي ، حيث يميل القطب الشمالي للأرض نحو الشمس ، وتكون اشعتها عمودية على مدار السرطان .. ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا لأنه اطول نهار في السنة.

21 يونيو - يقترن القمر مع كوكب المشتري في هذا اليوم.



22 يونيو - يقترن كوكب عطارد مع النجم الدبران (عين الثور) في هذا اليوم.

24 يونيو - يقترن كوكب الزهرة مع الحشد النجمي بلايدس (الاخوات السبعة) في برج الثور.

27 يونيو - يقترن القمر مع كوكب عطار في هذا اليوم.

29 يونيو - القمر الجديد (محاق ذو الحجة).. لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل ، وهو أفضل وقت لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.